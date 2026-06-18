Más de 10 mil personas abarrotan Plaza del Carmen en triunfo de México

El partido México-Corea del Sur, ganado 1-0 por el Tri en el segundo encuentro de la Selección Nacional en el Mundial 2026, se vivió con extraordinario ambiente, emoción y fiesta familiar en pantalla gigante, como parte de las actividades mundialistas en el Centro Histórico que organiza el Gobierno de la Capital, encabezado por el Alcalde Enrique Galindo.

La Plaza del Carmen vibró este día como el gran corazón mundialista de San Luis Capital, donde más de 10 mil personas abarrotaron este emblemático espacio del Centro Histórico para disfrutar en pantalla gigante el triunfo de la Selección Mexicana ante Corea del Sur, en una jornada llena de emoción, porras, nerviosismo, alegría y convivencia familiar.

Desde horas antes del partido, familias completas, niñas, niños, jóvenes y aficionados comenzaron a llegar con playeras de México, banderas, cornetas y rostros pintados, hasta llenar la Plaza del Carmen con un ambiente extraordinario. Cada jugada de México se vivió con intensidad, entre aplausos, gritos de aliento y la emoción compartida de miles de potosinas y potosinos reunidos para apoyar a la Selección Nacional.

Durante el encuentro, la afición potosina acompañó cada avance del equipo mexicano con entusiasmo, sufrió los momentos de tensión y estalló en júbilo con el resultado favorable para México. La Plaza del Carmen se convirtió en una auténtica fiesta mundialista, donde el fútbol volvió a demostrar su fuerza como punto de unión, identidad, orgullo nacional y celebración colectiva.

El Gobierno Municipal destacó que estas actividades, impulsadas por el Alcalde Enrique Galindo Ceballos, permiten que las familias vivan la Copa del Mundo 2026 en espacios públicos seguros, gratuitos, ordenados y llenos de ambiente, además de fortalecer la apropiación positiva del Centro Histórico como lugar de encuentro ciudadano.

Además, la gran afluencia registrada durante la transmisión mundialista genera una importante derrama económica para comerciantes, prestadores de servicios, restaurantes, negocios y emprendedores del Centro Histórico, que se benefician de la presencia de miles de personas durante estas jornadas de convivencia.

Con esta celebración, San Luis Capital reafirmó su vocación como una ciudad viva, hospitalaria y mundialista, en la que el Centro Histórico se consolida como escenario de grandes encuentros ciudadanos, promoción turística, convivencia segura y orgullo compartido, dentro del programa organizado por el Gobierno de la Capital con motivo de la Copa del Mundo 2026.