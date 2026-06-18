México se impone Corea del Sur y avanza a 16vos de final del Mundial

Triunfo es triunfo en un Mundial y punto. México venció 1-0 a Corea del Sur gracias a un terrible error asiático en el Estadio Guadalajara, resultado que le permite clasificarse a los 16vos de final de la Copa del Mundo 2026.

La Selección Mexicana anuló en gran parte del partido a la tan temida dinámica surcoreana para quedarse con su segunda victoria consecutiva de la justa de Norteamérica. El resultado le permite quedarse con el liderato del Grupo A.

Javier Aguirre sorprendió en la alineación titular: sacó a Álvaro Fidalgo para darle entrada a Luis Romo en el mediocampo, a quien le costó el trámite del partido, pero que terminó por ser el héroe de la noche mexicana en Jalisco. También entraron a la central Edson Álvarez, ante la ausencia por expulsión de César Montes, y Jorge Sánchez por Israel Reyes.

México dio unos buenos diez minutos, con Julián Quiñones siendo el líder del ataque mexicano, además de intentar aprovechar el momento emocional que dan los himnos nacionales y la localía, pero de a poco Corea del Sur niveló el trámite del juego.

El Tricolor tuvo la primera de peligro al minuto 19 por el lado derecho. Roberto Piojo Alvarado envió un centro venenoso al área, que encontró la cabeza de Julián Quiñones, pero su remate fue directo a las manos del portero Seunggyu Kim, quien se tiró para foto, en una acción que despertó al Estadio Guadalajara.

El combinado mexicano neutralizó la dinámica surcoreana, quienes esperaban en territorio propio.

Los asiáticos cayeron en el menos tres fuera de lugar, lo que puso los pelos de punta a los miles de aficionados presentes en el partido.

México decayó en su funcionamiento a partir del minuto 30, lo que fue bien aprovechado por los surcoreanos, aunque no con mucha profundidad.

Youngwoo Seol recibió un pase filtrado por izquierda, pero su disparo se fue por un lado cuando encaraba al Tala Rangel.

Los últimos minutos ya no tocó la pelota en los últimos minutos con pases a la espalda. Jaesung Lee por poco aprovecha una desatención mexicana en un centro al área tricolor.

Al final del primer tiempo, los aficionados presentes en el estadio abuchearon el nulo espectáculo visto en el juego.

México inició el segundo tiempo a tambor batiente. Avisó primero con una incursión de Jesus Gallardo, quien enfiló a portería en un pase filtrado de Raúl Jimenez, pero a la hora buena no pudo disparar de buena forma.

La escuadra de Javier Aguirre encontró el gol en un error asiático. El portero Seunggyu Kim se equivocó en una salida relativamente fácil y soltó la pelota a los pies de Luis Romo, quien solo tuvo que mandar la pelota a la red para el 1-0 y enloquecer al estadio.

¡GOOOOOL DE MÉXICO! 🇲🇽¡GOOOOOL DE MÉXICO! 🇲🇽 Romo apareció ¡Romo hace estallar el estadio! ¡VAMOOOSSS, CARAAAJOOOO! 🇲🇽¡Cercaaaaaaa Quiñones!🔥

Se salvo Corea#ElMundialEsNuestro y la magia de la Copa Mundial de la FIFA 2026 se vive por @televisa y @vix 🇲🇽🏆 pic.twitter.com/e1WksCSzW1 — TUDN MEX (@TUDNMEX) June 19, 2026

Los abucheos se convirtieron en ovaciones en el Estadio Guadalajara, con el clásico canto del ‘Cielito Lindo’ incluido.

Tras el gol, México fue amo y señor del partido, ante un Corea del Sur completamente desconectado, que solo tuvo

Al 76′, Raul Jiménez tuvo el segundo del partido tras quedar solo en el área tras una gran pelota de Quiñones, pero su disparo se estrelló en los guantes de Seunggyu Kim.

¡AHÍ ESTABA EL SEGUNDO! ¡NO PUEDE SER! 😫😫 Quiñones le habia puesto un bombón a Raúl, pero no logró concretar #ElMundialEsNuestro y la magia de la Copa Mundial de la FIFA 2026 se vive por @televisa a y @vix 🇲🇽🏆 pic.twitter.com/mIKWh6W20L — TUDN MEX (@TUDNMEX) June 19, 2026

Javier Aguirre hizo cambios para cerrar el partido con las entradas de Israel Reyes, Orbelín Pineda, Obed Vargas y la velocidad de Cásar Chino Huerta

Seunggyu Kim atajó al 85′ un potente tiro de pierna derecha de Obed Vargas, cuando ya todos gritaban el gol mexicano.

Cuando todo era fiesta en la casa de las Chivas vino el momento en que todo el país contuvo la respiración: Tala Rangel realizó una doble atajada a dos tiempos, primero con un cabezazo de Guesung Cho y un contrarremate de Hyunjun Yang, para salvar a la escudar mexicana.

¡TALAAA! ¡ATAJADÓN! ¡UN HÉROEEEE! 😱😱😱 Doble atajada de Tala Rangel. ¡Salva a México del gol! ¡Estás locoooo! #ElMundialEsNuestro y la magia de la Copa Mundial de la FIFA 2026 se vive por @televisa a y @vix 🇲🇽🏆 pic.twitter.com/iY9H6PlRQM — TUDN MEX (@TUDNMEX) June 19, 2026

Los ultimos minutos fueron sufridos, pero la defensa mexicana logró contener a unos desordenados coreanos que terminaron por ceder en el Estadio Guadalajara.

El triunfo le permite a los dirigidos por Vasco Aguirre clasificarse a los 16vos de final y quedarse con el Grupo A de la justa mundialista. Su próximo juego será ante una pobre República Checa el próximo 24 de junio, en donde el equipo mexicano tiene todo a favor para cerrar su sector de manera perfecta.

Con información de Roger A. García Martinez

López-Dóriga Digital