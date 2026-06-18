Se aprueba el Programa Integral Municipal para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las niñas, adolescentes y mujeres

La presidenta del DIF Capitalino, Estela Arriaga califica como un paso fundamental este programa para fortalecer la coordinación institucional

También el SIMPASEV por unanimidad vota a favor de iniciar la capacitación a través de la Plataforma virtual

En la 4a sesión del Sistema Municipal para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las niñas, adolescentes y mujeres – SIMPASEV-, se aprobó por unanimidad el Programa Integral que atiende estos temas para su implementación, seguimiento y resultados.

La Presidenta del DIF Capitalino, Estela Arriaga Márquez resaltó el respaldo del Alcalde, Enrique Galindo Ceballos para conformar el Programa Integral Municipal para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las niñas, adolescentes y mujeres – PIMPASEV -, “que constituye un paso fundamental para fortalecer la coordinación institucional, establecer metas claras y generar mecanismos permanentes de seguimiento que permitan traducir los compromisos asumidos en acciones concretas y resultados medibles”.

De igual manera, consideró que la Plataforma de Capacitación en línea “reafirma nuestra convicción de que la formación continua del servicio público es una herramienta indispensable para garantizar una atención con perspectiva de género, enfoque de derechos humanos y trato digno a las mujeres que requieren de las instituciones municipales”. Asimismo, reconoció el esfuerzo de cada una de las dependencias, organismos y representantes de la sociedad civil que integran este Sistema, “cuya participación fortalece la construcción de una ciudad más segura, más igualitaria y libre de violencia para todas”.

La secretaria técnica del SIMPASEV y directora de la Instancia Municipal de las Mujeres, Martha Orta Rodríguez remarcó el trabajo colegiado, a través del PIMPASEV 2026, en donde todo el Ayuntamiento y sus áreas se unen para contar con una ciudad más incluyente y sin violencia, además de involucrar a la sociedad civil, identificando problemáticas y aportando soluciones transversales. El citado Programa incluye un diagnóstico actualizado y datos que confirman la baja sostenida en cuanto a feminicidios y otros delitos, debido a las estrategias implementadas, además la funcionaria capitalina precisó la importancia del establecimientos de acciones, metas, además de indicadores claros y medibles para su seguimiento y resultados.

En esta misma sesión del SIMPASEV, también sus integrantes votaron a favor de arrancar a la brevedad la Plataforma para capacitación virtual del funcionariado municipal en derechos humanos y perspectiva de género, cuyos cursos se busca que tengan validación oficial.