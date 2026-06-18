Avanza el rescate de fincas en el Centro Histórico de la Capital

Las acciones forman parte del programa Centro Histórico Corazón de San Luis, impulsado por el Alcalde Enrique Galindo Ceballos para preservar el patrimonio histórico y fortalecer la seguridad de la población.

Como parte de la estrategia integral de revitalización urbana que impulsa el Gobierno de la Capital a través del programa Centro Histórico Corazón de San Luis, continúan los trabajos de rescate, rehabilitación y conservación de inmuebles históricos ubicados en el primer cuadro de la ciudad, con el propósito de preservar el patrimonio arquitectónico, fortalecer la seguridad y mejorar la imagen urbana de este importante espacio de la ciudad.

Bajo el liderazgo del Alcalde Enrique Galindo Ceballos, estas acciones contribuyen a la recuperación y puesta en valor de edificios que forman parte de la riqueza histórica y cultural de San Luis Potosí, consolidando un Centro Histórico más seguro, ordenado, funcional y atractivo para habitantes, visitantes y sectores productivos.

Mediante la coordinación de la Dirección de Protección Civil Municipal y la Dirección de Gestión del Centro Histórico, se realizan labores de supervisión y seguimiento a inmuebles que presentan distintos niveles de deterioro, a fin de prevenir riesgos, salvaguardar la integridad de peatones y residentes, y garantizar condiciones adecuadas para la conservación del patrimonio edificado.

El rescate de estas fincas representa una acción prioritaria para mitigar riesgos estructurales, fortalecer la seguridad urbana y preservar la imagen arquitectónica que distingue al Centro Histórico de la Capital, reconocido por su valor cultural e histórico como uno de los principales referentes de identidad para las y los potosinos.

Estos trabajos se llevan a cabo en estrecha coordinación con las y los propietarios de los inmuebles y cuentan con el respaldo y acompañamiento técnico del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), garantizando que cada intervención se realice en apego a la normatividad vigente y a los criterios establecidos para la protección, conservación y preservación del patrimonio histórico.

Con acciones concretas y una visión de largo plazo, el Gobierno de la Capital reafirma su compromiso con la protección del patrimonio cultural, la seguridad de la ciudadanía y la recuperación integral del Centro Histórico, consolidándolo como el corazón de la vida social, cultural y económica de San Luis Potosí para las presentes y futuras generaciones.