Gobierno de la Capital invita a disfrutar en comunidad el partido México vs Corea

La transmisión del encuentro será en la pantalla gigante instalada en la explanada frente al Teatro de la Paz, y estará acompañada por la Feria del Taco en plaza del Carmen.

El Gobierno de la Capital invita a la población en general a disfrutar este día de la transmisión del encuentro de futbol entre las selecciones de México y Corea, que podrá seguirse en la pantalla gigante instalada frente a las escalinatas del teatro de la Paz, en el corazón del Centro Histórico.

El Alcalde Enrique Galindo Ceballos ha señalado que estas actividades, parte del programa “San Luis Capital, Corazón del Futbol” buscan reunir a las familias y a turistas en un ambiente de convivencia y entusiasmo deportivo, para vivir de cerca la emoción de uno de los partidos más esperados por la afición mexicana.

Como complemento a esta celebración, en la explanada de la plaza del Carmen se llevará a cabo la Feria del Taco, donde los asistentes podrán degustar una amplia variedad de platillos tradicionales a precios accesibles, convirtiendo la jornada en una experiencia que combina deporte, cultura y gastronomía.