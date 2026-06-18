AYUNTAMIENTO SOLEDENSE APOYA A INSTITUCIONES EDUCATIVAS CON LABORES DE DESAZOLVE Y LIMPIEZA TRAS LLUVIAS

* Acciones de desazolve, limpieza y abastecimiento de agua permitieron atender oportunamente escuelas de diversos sectores del municipio afectados por las recientes lluvias.

Con el objetivo de garantizar espacios seguros y en condiciones óptimas para la comunidad escolar, el Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez, a través de la Dirección de Educación y Acción Cívica, reforzó la coordinación con la Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas (SEDUVOP) para atender labores de limpieza de aljibes, desazolves y apoyo con equipo especializado en planteles educativos con afectaciones por las recientes lluvias, respondiendo de manera oportuna a las necesidades de la comunidad, tal como lo ha instruido el Alcalde Juan Manuel Navarro Muñiz .

El Gobierno Municipal atendió diversos reportes registrados en días recientes en escuelas como la primaria “Gabriel Oros Castillo” en Cactus, el preescolar “María Licona”, la escuela primaria San Luis de la Patria” y la primaria en El Zapote, donde se realizaron trabajos con apoyo de equipo vactor para el desazolve de drenajes obstruidos que generaban encharcamientos, situaciones que vulneraban salones y patios cívicos. Asimismo, se realizaron labores de limpieza en cisternas que presentaron contaminación por filtraciones, en coordinación con madres y padres de familia, además del apoyo con pipas de agua para restablecer condiciones adecuadas.

La directora de Educación y Acción Cívica Municipal, Velia Guadalupe Castro Granja, explicó que la atención se activó de manera inmediata tras la comunicación constante con directivos escolares: “Desde muy temprano recibimos los reportes a través del grupo de directores, lo que permitió desplegar el apoyo antes del horario de entrada, en todos los casos se atendieron los drenajes con vactor, se realizaron labores de limpieza en conjunto con padres de familia y se garantizó que los planteles pudieran operar con normalidad”, señaló.

Con estas acciones, el Gobierno Municipal fortalece la atención preventiva y la respuesta inmediata ante contingencias climatológicas, reafirmando su compromiso de estar cerca de las familias, especialmente de niñas y niños en edad escolar, garantizando espacios seguros y consolidando el cambio que se vive en Soledad.