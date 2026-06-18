BENEMERITA Y CENTENARIA ESCUELA NORMAL IMPULSA LA FORMACIÓN DOCENTE CON POSGRADOS

* La institución mantiene abiertas las convocatorias de ingreso para Maestría y Doctorado dirigidas a profesionales de la educación.

En línea con la visión del Gobernador Ricardo Gallardo Cardona de ampliar las oportunidades de desarrollo académico y fortalecer la calidad educativa, la Benemérita y Centenaria Escuela Normal del Estado (Becene), perteneciente al Sistema Educativo Estatal Regular (SEER), lanzó su convocatoria de preinscripción para sus programas de posgrado, dirigidos a docentes y profesionales interesados en fortalecer su preparación especializada.

La oferta académica incluye el Doctorado en Procesos de Enseñanza y Aprendizaje, cuyo periodo de preinscripción concluye el 28 de junio, así como la Maestría en Educación para la Innovación en los Procesos de Enseñanza y Aprendizaje, con registro disponible hasta el 15 de julio. Esta alternativa educativa representa un impulso sin límites para la profesionalización docente y la generación de conocimientos que contribuyan a mejorar la enseñanza en las aulas.

La Escuela Normal se consolida como una de las principales instituciones formadoras de profesionales de la educación en la entidad, al ofrecer programas orientados al fortalecimiento de competencias académicas, investigativas y de innovación pedagógica. La ampliación de estas oportunidades refleja el cambio que se vive y se siente al brindar mayores herramientas para el crecimiento profesional de las y los docentes y elevar la calidad de la educación. Las y los interesados pueden completar el proceso y consultar los requisitos en https://beceneslp.edu.mx/posgrado .