GOBIERNO DE SOLEDAD REDOBLA ESFUERZOS Y ATENCIÓN PARA EL REORDENAMIENTO COMERCIAL 

• La Dirección de Comercio Municipal verifica documentación, atiende reportes ciudadanos y vigila el orden en establecimientos y espacios públicos, además de agilizar todos los trámites en cuanto a tiempo y forma.

Con el objetivo de fortalecer el orden comercial, brindar mayor certeza a la ciudadanía y revitalizar el desarrollo económico local, la Dirección de Comercio Municipal de Soledad de Graciano Sánchez mantiene un programa permanente de inspecciones a establecimientos de diversos giros, verificando que cuenten con la documentación necesaria para su funcionamiento y cumplan con la normatividad vigente, como parte de la estrategia de cercanía y atención impulsada por el Alcalde Juan Manuel Navarro Muñiz.

La titular de la dependencia, María Lidia Hernández Hernández, informó que durante las visitas de inspección se solicita a los propietarios mantener visibles documentos como el refrendo de pago 2026, dictámenes de Protección Civil y Ecología, así como el aviso de funcionamiento emitido por la Comisión Estatal de Protección de Riesgos Sanitarios (COEPRIS) para los negocios dedicados al manejo y venta de alimentos.

“Estamos realizando un trabajo constante de verificación y acompañamiento para que los establecimientos operen dentro del marco legal, nuestro objetivo es facilitar el cumplimiento de los requisitos, brindar atención más ágil y cercana a los contribuyentes, y garantizar condiciones adecuadas para comerciantes y ciudadanía”, expresó la funcionaria municipal.

Añadió que la Dirección de Comercio también atiende reportes ciudadanos relacionados con establecimientos que generan ruidos excesivos, llevando a cabo las verificaciones correspondientes y aplicando las sanciones que procedan conforme a la normativa; de igual manera, se supervisa el comercio en la vía pública para evitar obstrucciones y garantizar el libre tránsito de peatones y automovilistas.

Uno de los logros inmediatos al atender en la nueva Unidad Administrativa Municipal, es la agilidad que se garantiza en cualquier trámite, con personal capacitado, con vocación de servicio y programas de atención y resolución de necesidades ciudadanas inmediato y con cercanía social, lo cual ha sido reconocido por los propios contribuyentes, dijo la funcionaria municipal.

Agregó que como parte de la política de puertas abiertas que distingue a la Administración Municipal, se mantiene comunicación permanente con representantes de mercados ambulantes para escuchar sus necesidades y dar seguimiento a sus planteamientos, dando muestra del compromiso del Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez con el orden, la atención eficiente y la construcción de un municipio más cercano a las familias, en el marco del cambio que transforma y que impulsa el Alcalde, Juan Manuel Navarro Muñiz.