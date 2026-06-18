PARQUE LINEAL EN CIRCUITO POTOSÍ CON DESTACADO AVANCE PARA LAS FAMILIAS SOLEDENSES 

• El proyecto registra un avance cercano al 60 por ciento y brindará espacios seguros para la convivencia familiar, el deporte y la recreación social en la zona oriente de Soledad de Graciano Sánchez.

Juan Manuel Navarro Muñiz, Alcalde de Soledad de Graciano Sánchez, informó que la construcción del Parque Lineal Circuito Potosí-Cactus mantiene un avance cercano al 60 por ciento, y representa una de las obras de infraestructura urbana y social más importantes para las familias de la colonia Cactus y sectores aledaños; con una inversión superior a los siete millones de pesos, este proyecto beneficiará a más de 25 mil habitantes y forma parte de la estrategia municipal para acercar espacios dignos, seguros y funcionales a la población, impulsando el cambio que transforma en todo el municipio.

Durante la supervisión de los trabajos, se destacó que actualmente se realizan labores de pavimentación con piso estampado, además de la construcción de la ciclovía que formará parte de este moderno espacio recreativo; la obra contempla una longitud de 670 metros lineales sobre una superficie aproximada de 15 mil 930 metros cuadrados, donde ya se tienen importantes tramos concluidos y otros listos para su colado.

“Estamos avanzando de manera firme en este proyecto que muy pronto será un punto de encuentro para miles de familias soledenses, queremos que las y los habitantes cuenten con espacios de calidad para convivir, ejercitarse y disfrutar en familia; por eso seguimos trabajando cerca de la gente y atendiendo sus necesidades con obras que generan bienestar y mejoran la calidad de vida”, expresó el edil Soledense.

El nuevo parque lineal contará con andadores peatonales, zonas de descanso, trotapista, áreas de gimnasio al aire libre, juegos infantiles y sistema de iluminación LED, garantizando mayor seguridad y funcionalidad para las y los usuarios.

Con acciones como esta, el Gobierno Municipal reafirma su compromiso de escuchar y atender a la ciudadanía mediante obras de alto impacto social que fortalecen la convivencia familiar y promueven estilos de vida saludables.