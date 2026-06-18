GOBIERNO ESTATAL GARANTIZA SEGURIDAD DURANTE TRANSMISIÓN DE PARTIDO EN EL ESTADIO LIBERTAD FINANCIERA

• Personal de Protección Civil, seguridad, rescate y emergencias mantendrá vigilancia permanente antes, durante y después del encuentro entre México y Corea proyectado en el estadio Libertad Financiera.

Como parte de las acciones que impulsa el Gobernador Ricardo Gallardo Cardona para fortalecer la seguridad y protección de las familias potosinas, la Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) desplegará un operativo interinstitucional de apoyo en coordinación con corporaciones de seguridad, rescate y emergencias durante la transmisión del partido que se proyectará la tarde-noche de este jueves en el estadio Libertad Financiera.

La titular de la CEPC, Nadia Ochoa Limón, informó que para el evento programado a las 19:00 horas se contará con personal operativo que permanecerá atento ante cualquier eventualidad antes, durante y después del encuentro entre México y Corea, con el objetivo de brindar condiciones de orden, seguridad y atención oportuna a las y los asistentes.

La funcionaria recordó que la presencia de Protección Civil Estatal se ha mantenido en todos los partidos desde el inicio de la justa mundialista, registrando un saldo totalmente tranquilo. Además, destacó que el Gobierno del Estado continúa fortaleciendo sin límites la coordinación entre dependencias para salvaguardar a la población en eventos masivos. Asimismo, informó que no se permitirá el ingreso de objetos que puedan ser utilizados como proyectiles, encendedores, pirotecnia, humo, espumas, objetos punzocortantes, mochilas, alimentos y bebidas, alcohol o drogas. En contraste, sí se permitirá el acceso con banderas sin mástil, máscaras, sombreros, sombrillas y cámaras, como parte de las medidas que contribuyen al cambio que se vive y se siente en San Luis Potosí.