SAN LUIS FORTALECE SU PRESENCIA EN TEXAS PARA IMPULSAR NUEVAS INVERSIONES

• La promoción internacional del Estado abre oportunidades para la industria automotriz y fortalece la vinculación económica con Norteamérica.

Como parte del impulso del Gobernador Ricardo Gallardo Cardona para consolidar a San Luis Potosí como un destino estratégico para la inversión y la relocalización de empresas, la Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco) fortaleció la promoción internacional del Estado mediante una agenda de promoción económica en Texas, enfocada en generar nuevas oportunidades para las empresas potosinas y ampliar la atracción de inversiones.

Durante los encuentros organizados por el Council for South Texas Economic Progress (COSTEP), la Oficina de Representación presentó ante líderes empresariales y representantes de la industria automotriz las ventajas competitivas de la entidad, acompañada por el Clúster Automotriz de San Luis Potosí. Esta participación refleja un desarrollo sin límites que fortalece la integración de las empresas locales a las cadenas de suministro de Norteamérica y posiciona al Estado como un referente industrial.

La estrategia permitió destacar la capacidad manufacturera, el talento especializado y la infraestructura con que cuenta San Luis Potosí para recibir nuevos proyectos. El titular de la dependencia, Mario García Valdez, destacó que la vinculación con organismos empresariales y aliados estratégicos representa el cambio que se vive y se siente mediante una mayor proyección internacional, más oportunidades de negocio para las empresas locales y mejores condiciones para la generación de empleos y el crecimiento económico.