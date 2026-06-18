GOBIERNO ESTATAL FORTALECE LA MOVILIDAD CON 283 KILÓMETROS DE CAMINOS ATENDIDOS EN MAYO

• La conservación de la red carretera brinda traslados más eficientes, cómodos y seguros para miles de familias potosinas.

Cumpliendo con el compromiso del Gobernador Ricardo Gallardo Cardona de mejorar la conectividad y acercar más oportunidades a las familias de las cuatro regiones, la Junta Estatal de Caminos (JEC) atendió durante mayo un total de 283 kilómetros de caminos en 15 municipios, mediante labores de conservación que fortalecen la movilidad y elevan la calidad de vida.

El titular Francisco Reyes Novelo detalló que los trabajos incluyeron bacheo, chapoleo, limpieza de laterales, desazolve de cunetas, atención de derrumbes y liberación de caminos afectados por las lluvias, además de acciones del programa Enchulando tu Comunidad en municipios como Tamazunchale, Xilitla, Axtla y Tampamolón. Este trabajo sin límites mantiene la infraestructura carretera en mejores condiciones y garantiza traslados más seguros para habitantes, productores y visitantes.

Entre los beneficiados destacan Cerro de San Pedro, Cedral, San Martín Chalchicuautla, Aquismón, Rioverde, Matehuala, Villa de Arista, Tanquián, Tancanhuitz, Ciudad Valles y Tanlajás, así como diversos caminos estratégicos, como Xilitla-El Túnel-El Jobo, la carretera a Villa de Arista, Santa Barbara-Tancuime-Aquismón, el camino a Santa Rita del Sotol, Comoca-Axtla y Matehuala-Dr. Arroyo. Estas acciones consolidan el cambio que se vive y se siente a través de una infraestructura más funcional, accesible y cercana a las necesidades de las familias.