Sheinbaum: FIFA pagó más de un millón de pesos por cena en Castillo de Chapultepec

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo reveló que la FIFA rentó el Castillo de Chapultepec con un costo de poco más de un millón de pesos para la cena previa a la inauguración del Mundial 2026.

Lo quiero aclarar: FIFA rentó, creo que pagó más de un millón de pesos. Que la Secretaria de Cultura nos diga, pero se renta el Castillo desde hace mucho, no es de hoy, desde hace mucho tiempo el Castillo se renta para algunos eventos”, señaló en la conferencia matutina de Palacio Nacional.

“Entonces rentaron el Castillo de Chapultepec con invitados de la FIFA y algunos gobernadores estaban y otras gentes. Me invitaron a la cena y dije ‘no, a la cena no quiero ir, no me corresponde estar ahí en el Castillo Chapultepec’, pero me dijeron: ‘¿Puede darle un mensaje a nombre de México a las personalidades que vienen al país desde exjugadores del futbol y otras personas que participaron?’ Y ahí dije: ‘voy a ir a dar un saludo y una bienvenida”, puntualizó.

Dicha cena de gala en el Castillo de Chapultepec fue organizada el 10 de junio por la FIFA, a la cual acudió Sheinbaum Pardo ataviada con blusa roja y falda negra, en donde dirigió un mensaje.

El evento fue a invitación del presidente de la FIFA, Gianni Infantino, y el secretario general del organismo, Matthias Grafström.

En el lugar también se realizó u espectáculo de drones con figuras alusivas a la justa mundialista,

Con información de López-Dóriga Digital