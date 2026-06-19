Sheinbaum destaca la atajada del ‘Tala’ Rangel y celebra el triunfo de México ante Corea del Sur: “Muchas felicidades”

EFE.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, celebró este viernes la victoria de la Selección Mexicana por 1-0 sobre Corea del Sur en la fase de grupos del Mundial 2026 y destacó tanto el gol de Luis Romo como la gran atajada de Raúl ‘Tala’ Rangel.

«Todos muy contentos, muy contentas, felices, todos muy, muy emocionados. Una felicidad. Muchas felicidades a la Selección Nacional. Por su juego, por el juego, el gol, la atajada del portero y por la felicidad que le dan al pueblo de México. Muchas, muchas felicidades», afirmó Sheinbaum durante su conferencia de prensa matutina.

El gol de Luis Romo y la atajada del ‘Tala’ Rangel en la recta final del partido fueron las jugadas clave que le dieron el triunfo a México y le aseguraron el boleto a dieciseisavos de final como primer lugar de su grupo, sin importar el resultado que se obtenga ante Chequia.

Estas declaraciones se suman al mensaje que la presidenta publicó la víspera en redes sociales tras el encuentro disputado en el Estadio Guadalajara, donde México derrotó a Corea del Sur con un gol de Luis Romo al minuto 50.

«Muchas felicidades a nuestra Selección. Su triunfo llena de orgullo a todo México», escribió entonces la mandataria junto a una fotografía tomada en Palacio Nacional, en la que aparece observando el partido con una camiseta de la selección mexicana con el número uno y la palabra «presidenta» en la espalda.

La imagen también mostró a su esposo, Jesús María Tarriba, acompañándola durante la transmisión del encuentro.

México se convirtió en el primer clasificado del Grupo A a los dieciseisavos de final al llegar a seis puntos, tres más que Corea del Sur y cinco por encima de Chequia y Sudáfrica, que empataron 1-1 en la misma jornada.

El combinado dirigido por Javier Aguirre cerrará la fase de grupos el próximo 24 de junio frente a Chequia en el Estadio Azteca, un encuentro que coincidirá con el cumpleaños de la presidenta, quien previamente había planteado la posibilidad de seguir el partido desde el Fan Fest instalado en el Centro Histórico de la capital mexicana.

Cn información de Latin Us