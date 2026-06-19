GOBIERNO ESTATAL IMPULSA EL TALENTO CIENTÍFICO DE LA JUVENTUD POTOSINA

• Estudiantes del Sistema Educativo Estatal Regular obtuvieron destacados resultados en la Olimpiada Estatal de Química y Biología 2026 y avanzan rumbo a la etapa nacional.

Como parte del impulso del Gobernador Ricardo Gallardo Cardona para fortalecer una educación de calidad y abrir más oportunidades de desarrollo para las y los jóvenes, estudiantes de preparatoria del Sistema Educativo Estatal Regular (SEER) lograron los primeros lugares en la XXXVI Olimpiada Estatal de Química, además de sobresalir en las evaluaciones del área de Biología.

La competencia, organizada por la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP), reunió a las y los alumnos con mejor desempeño académico de la entidad. Este impulso sin límites a la formación científica permite que más estudiantes desarrollen sus capacidades y participen en procesos de selección que los acercan a competencias de carácter nacional.

El director general, Martín Rodríguez Ramírez, reconoció el esfuerzo y la dedicación de las y los participantes, cuyos resultados reflejan el alto nivel académico de la comunidad educativa Estatal. Estos logros forman parte del cambio que se vive y se siente al generar más oportunidades para que la juventud destaque en áreas estratégicas del conocimiento y represente con orgullo a San Luis Potosí en escenarios nacionales, como la Olimpiada que se realizará en Pachuca, Hidalgo.