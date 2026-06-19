Aprueba Consejo de Desarrollo Social más de 15 millones de pesos para obras prioritarias en San Luis Capital

En sesión encabezada por el Alcalde Enrique Galindo Ceballos, se autorizaron casi 14 millones de pesos para obras de agua potable y saneamiento, además de más de un millón de pesos para la pavimentación integral de una calle en Los Magueyes.

Durante la Novena Sesión Ordinaria del Consejo de Desarrollo Social Municipal, encabezada por el Presidente Municipal Enrique Galindo Ceballos, se aprobó una inversión superior a 15 millones de pesos para obras prioritarias en San Luis Capital, principalmente en infraestructura hidráulica, saneamiento y movilidad urbana. Del monto total, 13 millones 996 mil 800 pesos serán destinados a obras de agua potable y drenaje sanitario, mientras que 1 millón 50 mil pesos se aplicarán a la pavimentación integral de la calle Xacube, en la colonia Los Magueyes.

El Alcalde Enrique Galindo Ceballos destacó que estas acciones responden a una planeación responsable y cercana a las necesidades reales de la población, al privilegiar proyectos que impactan directamente en la calidad de vida de las familias potosinas. Señaló que la inversión pública debe orientarse a resolver problemas concretos en colonias y comunidades, especialmente en servicios básicos, movilidad y condiciones de bienestar.

Entre las obras aprobadas con recursos del Fondo de Infraestructura Social Municipal se encuentran la construcción de redes de agua potable y drenaje sanitario en vialidades de Rancho El Aguaje y Mártires de la Revolución, además de la construcción de un tanque elevado de almacenamiento de agua y una línea de conducción en la colonia Bellas Lomas, proyectos que permitirán fortalecer el abasto, la distribución del recurso y el saneamiento en beneficio de las familias de estas zonas.

Asimismo, el Consejo autorizó la pavimentación con carpeta asfáltica de la calle Xacube, en la colonia Los Magueyes, obra que contempla una intervención integral con trabajos de demolición, rehabilitación de redes hidráulicas y sanitarias, terracerías, pavimentos, banquetas, guarniciones y señalamiento, para mejorar la movilidad y las condiciones urbanas del sector.

Las obras aprobadas forman parte de la estrategia del Gobierno de la Capital para ampliar la cobertura de servicios básicos, mejorar la infraestructura urbana y atender con transparencia y eficiencia las necesidades prioritarias de la población, mediante proyectos de impacto social directo en las colonias que más lo requieren.