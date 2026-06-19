ESTRATEGIA INTEGRAL DE SEGURIDAD CONSOLIDA RESULTADOS EN BENEFICIO DE LAS FAMILIAS

• Acciones permanentes de vigilancia y prevención en los 59 municipios permiten fortalecer la seguridad y combatir los delitos contra la salud.

Como parte de la Estrategia Integral de Seguridad impulsada en las cuatro regiones, la Guardia Civil Estatal (GCE) continúa generando resultados que fortalecen la paz y la tranquilidad de las y los potosinos, como la detención de dos hombres por su probable participación en delitos contra la salud.

Durante labores de vigilancia, la fuerza operativa detectó y detuvo a dos personas presuntamente vinculadas con actividades de distribución de sustancias ilícitas, identificadas como José “N”, de 43 años, y Brayan “N”, de 18 años de edad, ambos originarios de San Luis Potosí.

Como resultado de esta acción, se les aseguraron diversas dosis de una sustancia con características del “cristal”, además de una motocicleta. Los detenidos y los indicios quedaron a disposición de la autoridad competente para el desarrollo de las investigaciones correspondientes y la definición de su situación jurídica.

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado implementa operativos permanentes de prevención, vigilancia e inteligencia para preservar la seguridad, fortalecer la tranquilidad social y seguir construyendo un San Luis Potosí con mejores condiciones de paz para todas y todos.