A ESPERAR QUE DECIDE LA SCJN

TRAZOS Y SOMBRAS

Fernando Díaz de León Cardona

La postura del gobernador José Ricardo Gallardo Cardona y del Diputado Héctor Serrano Cortes, en el sentido de que habrán de esperar la resolución que tome la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto de la controversia de inconstitucionalidad que presentó la Comisión Nacional de Derechos Humanos CNDH, sobre la llamada “Ley Serrano”, podrá ser correcta, pero no necesariamente la más inteligente.

Los comentarios vertidos desde nuestras columnas, no tienen ni persiguen algún afán de evidenciar una Ley que podrá o no estar sustentada en la legalidad, lo que hemos dicho, es resultado del escalamiento político y mediático innecesario de un tema que con simple voluntad y un poco de humildad puede revertirse sin que ninguna de las partes resulte afectada; lamentablemente la soberbia pesa.

Si la idea es darle una interpretación distinta, es otra cosa. El asunto lo han politizado ellos, que, sin sustento alguno, – según doctorados en derecho la “Ley Serrano”, pese a que fue aprobada por 18 diputados, es jurídicamente excesiva, lesiva y extralimitada para el ejercicio de la libre expresión periodística y ciudadana. El uso de la Inteligencia Artificial y el surgimiento coyuntural de algunas páginas es otro tema.

Eso lo determinarán los señores y señoras Ministras de la Corte. En calidad de mientras el tiempo corre y el proceso electoral avanza. Nosotros en lo que hemos insistido es en las facultades exclusivas del mandatario potosino, del alto costo político que le ha representado a él y a su señora esposa, a muchos aspirantes, y a las implicaciones o repercusiones que ha tenido esta disposición en el ánimo del electorado que saldrá a votar en el 2027, y nada más.

Pretender buscarle por otro lado, como lo ha hecho el legislador proveniente de chilangolandia, es solo querer encontrarle “chichis a las gallinas”. La prensa potosina tiene de todo, a buenos, regulares y malos comunicadores, no obstante no se les puede ni se les debe criminalizar. Con esa actitud oficialista, proveniente de las instancias involucradas lo único que han logrado las autoridades es instalar desconfianza, insensibilidad y rechazo.

Si finalmente la “Ley Serrano” se impone, porque así lo determine la Suprema Corte de Justicia de la Nación SCJN, a nadie debería extrañar. En el gobierno federal, – hasta ahorita, solo se han concretado a exhibir la existencia y al proceso de creación de bots y granjas, fakes y deps news en contra de la presidenta Claudia Sheinbaum y a integrantes de la Cuarta Transformación. Justo por ello votaron a favor aquí los de MORENA.

En el centro no han dado otro paso, de tal suerte que no nos sorprenda que pronto se legisle o se adiciones algo en la materia. En esta terrible coyuntura se encuentra la Suprema Corte. Por un lado, tiene la presión del Ejecutivo Federal y por el otro, senadores, diputados federales, gobernadores o diputados locales estarían de acuerdo en combatir el origen de las publicaciones que ponen en mal a sus gobiernos, a sus gestiones y a las actitudes del resto de los actores políticos, no le busquemos más.

Si esto llegara a suceder, no dudemos entonces de que estaremos en presencia del más completo autoritarismo, muy semejante por cierto a otros países Latinos, de Europa y Asia, donde la intolerancia a la crítica es sancionada y penalizada. Desafortunadamente así es.

Hasta pronto.