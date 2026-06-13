IMPARABLE PROGRESO VIVE SOLEDAD CON OBRA URBANA TRASCENDENTAL: NAVARRO MUÑIZ 

• El nuevo Puente superior vehicular, inaugurado este viernes, es ejemplo del máximo desarrollo en conectividad, inversión privada, fomento económico y bienestar social generalizado.

Juan Manuel Navarro Muñiz, Alcalde de Soledad de Graciano Sánchez, destacó el camino de progreso y máximo desarrollo social que experimenta el municipio, con obra urbana trascedental que tras años de espera y planeación, hoy brindan mejores condiciones para vivir y habitar a familias locales y visitantes; un ejemplo de esta nueva infraestructura es el Puente Superior Vehícular en el Circuito Potosí, inaugurado por el Gobernador, Ricardo Gallardo Cardona, el cual ha permitido reordenar la circulación en un punto que por años presentó congestionamientos y, hoy, conecta eficazmente a toda la zona metropolitana.

El proyecto vial, que hoy ya se encuentra en operación, representa una solución estructural a una problemática de más de una década, al incorporar un segundo nivel de circulación con tres carriles por sentido, además de infraestructura moderna que optimiza el flujo vehicular en uno de los cruces más transitados del municipio. La zona, que antes registraba largos tiempos de espera y saturación constante, hoy refleja una dinámica más ágil, segura y ordenada, con un impacto directo en la actividad comercial, la conectividad regional y la plusvalía de los sectores habitacionales aledaños.

“Hoy estamos viendo una realidad que por muchos años se esperó, y se planeó, este puente le sirve a Soledad en su movilidad, le sirve a nuestras familias y nos permite posicionar al municipio como uno de los más importantes del Estado; el trabajo todo lo vence, la chamba todo lo suple, y hoy estamos viendo cómo una obra de esta magnitud cambia por completo la forma de movernos y de crecer como ciudad”, expresó el Alcalde Juan Manuel Navarro. Agregó que al ser uno de los Puentes Vehiculares más grandes de San Luis, Soledad logra mayor distinción urbana.

Subrayó que Soledad vive un cambio histórico en cuanto a la infraestructura urbana, que hoy, impacta en mayor plusvalía de las familias, agilidad económica, inversión privada, movilidad segura y eficiente, además de que se convierte en un territorio preparado para incrementar su capacidad turística. Recalcó que este cambio no sería una realidad sin la visión y las decisiones del Gobernador, Ricardo Gallardo Cardona, para transformar y crear desarrollo metropolitano, por lo que agradeció el impulso y la dedicación de proyectar a Soledad.

Con este tipo de infraestructura, el Gobierno del Estado y el Ayuntamiento de Soledad consolidan una etapa de modernización urbana que fortalece la atracción de inversiones, mejora la conectividad metropolitana y eleva la competitividad del municipio.