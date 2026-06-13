GOBIERNO ESTATAL FORTALECE LAS TRADICIONES ENTRE LA NIÑEZ Y JUVENTUD POTOSINA

* La XXIX Demostración de Danza y Bailes Regionales reunió a estudiantes de distintos niveles educativos para preservar y fortalecer la riqueza cultural de México.

Gracias al apoyo del Gobernador Ricardo Gallardo Cardona para fortalecer la identidad cultural y el desarrollo integral de la niñez y juventud potosina, el Sistema Educativo Estatal Regular (SEER) realizó con gran éxito la XXIX Demostración de Danza y Bailes Regionales en el Gimnasio Auditorio. Esta actividad forma parte de la política Estatal para promover la cultura, las tradiciones y los valores entre las nuevas generaciones.

El director general, Martín Rodríguez Ramírez, destacó que el Mandatario Estatal ha instruido fortalecer la identidad cultural de las y los mexicanos mediante actividades artísticas y culturales que contribuyan a la formación integral de niñas, niños y adolescentes, además de fomentar valores, disciplina y sentido de pertenencia. Estas acciones reflejan el cambio que se vive y se siente, al brindar mayores oportunidades de desarrollo cultural a las y los estudiantes.

La demostración mostró la riqueza de las tradiciones mexicanas a través de coloridas presentaciones de danza y bailes regionales. Participaron grupos representativos de las primarias Instituto Montreal, Pablo Neruda e Instituto del Potosí; de la secundaria Álvaro Obregón; de la preparatoria Jesús Silva Herzog; así como de la Benemérita y Centenaria Escuela Normal del Estado (Becene). Con estas acciones, el Gobierno del Estado impulsa sin límites espacios que preserven las costumbres y tradiciones de México, al tiempo que promueven el desarrollo cultural, artístico y social de las nuevas generaciones.