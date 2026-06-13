AYUNTAMIENTO DE SOLEDAD PREPARA CAPACITACIÓN EN LA ATENCIÓN Y PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA VICARIA

* El Ayuntamiento de Soledad actúa en la prevención y detección oportuna de esta modalidad de violencia mediante formación institucional a servicios públicos, de áreas que son primeros respondientes.

Con el objetivo de fortalecer la detección, prevención y atención de las distintas formas de violencia que afectan a mujeres, niñas y niños, el Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez, a través de la Instancia Municipal de la Mujer, llevará a cabo este lunes 15 de junio, una capacitación sobre la identificación y actuación ante la violencia vicaria, dirigida a personal operativo, primeros respondientes y funcionarios municipales, en búsqueda de que este tipo de ésta sea atendida a tiempo para su debida atención, respondiendo a la instrucción del Alcalde Juan Manuel Navarro Muñiz de mantener un gobierno cercano a las mujeres y a las familias.

La titular de la Instancia Municipal de la Mujer, María Alicia Martínez Rodríguez, explicó que esta capacitación busca que la población reconozca este tipo de violencia como una forma de agresión con implicaciones legales y consecuencias graves. “Estamos trabajando en darle difusión a los distintos tipos de violencia, y hoy es fundamental visibilizar la violencia vicaria, que ocurre cuando se utiliza a los hijos para dañar el estado emocional y físico de la mujer, queremos que la ciudadanía identifique estas conductas, conozca sus alcances legales y pueda detectarlas a tiempo para evitar que se normalicen”, señaló.

La capacitación se llevará a cabo a las 10:00 de la mañana en el Auditorio Municipal y contará con la participación de la abogada y activista en derechos humanos Luz Arredondo, especialista en la Ley Vicaria y promotora de iniciativas en materia de violencia de género e infancias; el evento está dirigido a personal de la Unidad de Atención a Víctimas (UAVI), Guardia Civil Municipal, funcionarios públicos, y personas interesadas, con el objetivo de fortalecer su actuación ante estos casos.

Asimismo, se prevé la participación de la activista Claudia Ress, presidenta en San Luis Potosí de la Fundación de la Ley Vicaria, quien compartirá experiencias sobre la aplicación y alcances de esta legislación, a fin de consolidar la sensibilización y la respuesta institucional ante este tipo de violencia.

El Ayuntamiento reiteró que estas acciones forman parte de una política de atención integral enfocada en la protección de mujeres, niñas y niños en el municipio, con el propósito de reforzar la atención institucional y promover una respuesta más sensible y especializada ante este tipo de casos, en sintonía con la política de cercanía social que impulsa la administración municipal.