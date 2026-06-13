RICARDO GALLARDO IMPULSA SIN LÍMITES LA MOVILIDAD, INVERSIÓN Y BIENESTAR

* La agenda semanal del Gobernador reflejó avances estratégicos en movilidad, inversión extranjera, atención a colonias de la capital y fortalecimiento de espacios de convivencia familiar.

Durante la semana, el Gobernador Ricardo Gallardo Cardona encabezó una agenda integral, enfocada en detonar el desarrollo económico, fortalecer la infraestructura y mejorar la calidad de vida de las familias potosinas. Las acciones abarcaron desde la atracción de inversión internacional hasta obras de alto impacto en movilidad y programas de atención directa a la población, reafirmando el cambio que se vive y se siente con un Gobierno cercano y de resultados.

En el rubro de movilidad e infraestructura, realizó la entrega del mega puente vehicular en Circuito Potosí y Bulevar Valle de los Fantasmas, una obra clave para la conectividad y la reducción de tiempos de traslado para miles de familias. Asimismo, se realizaron trabajos de rehabilitación en el camino a Cerro de San Pedro, mejorando la seguridad vial y la actividad económica de la región. Estas acciones se complementan con el impulso histórico de la mano del Congreso del Estado y asociaciones ciudadanas a la Ley de Movilidad y Seguridad Vial, que respalda a los sectores prioritarios.

En la capital, el Mandatario Estatal fortaleció la intervención directa en colonias como Bellas Lomas mediante el programa Enchúlame la Colonia, con mejoras en pavimentación, alumbrado, agua potable, drenaje y espacios públicos, además de acciones de seguridad permanente. De manera paralela, se amplió la oferta de recreación familiar con el acceso gratuito en DinoOasis Aqua Park durante los martes y miércoles de todo junio, lo que ha permitido mayor convivencia y uso de espacios públicos. También arrancó el Fan Fest Somos Pasión Sin Límites, que reunió a miles de familias para disfrutar de la Copa Mundial.

Además el Estado consolidó su posicionamiento en materia de gobernabilidad y seguridad, con Ricardo Gallardo colocándose en los primeros lugares de aprobación ciudadana en mediciones nacionales como Mitofsky y Polls.mx, a la par de reconocimientos de Estados Unidos que ubican a San Luis Potosí como un destino confiable para el turismo y la inversión.

En materia económica, destacó la consolidación de la alianza con Alemania, uno de los principales inversionistas en San Luis Potosí. Esta relación ha permitido fortalecer la llegada de capital extranjero y la generación de empleos especializados. Estos resultados confirman una estrategia de atención territorial que busca responder a las necesidades de las familias en las cuatro regiones.