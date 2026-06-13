Potosinas y potosinos reconocen amplio programa mundialista de San Luis Capital para el disfrute de las familias

Califican como un acierto las distintas actividades que se realizan en el Centro Histórico

Resaltan los eventos sobre todo para la diversión de niñas y niños de la ciudad

Familias potosinas reconocieron al Gobierno de San Luis Capital por los distintos eventos que ya iniciaron por el festejo por el Mundial de futbol.

Roberto Carranco Rodríguez calificó como «excelente esta propuesta por parte del Gobierno de la Capital a favor de las familias» y aprovechó para agradecer al Presidente Municipal, Enrique Galindo Ceballos por las actividades implementadas para que la población goce de esta Copa, pero sobretodo en las que se incluyen a las niñas y niños.

Por ello, añadió que espera que este tipo de eventos se repitan para incentivar la convivencia, entre quienes de distintas edades conforman las familias, además de la sana convivencia social.

Por su parte, Jorge Yañez comentó que si bien es cierto que la ciudad requiere de obras y servicios, también este tipo de actividades son fundamentales «porque nos permiten convivir y disfrutar con nuestras familias». Asimismo, resaltó el uso de las plazas del Centro Histórico para incentivar la integración familiar.

Finalmente, María Magdalena Sánchez Armendariz mencionó que aceptó la invitación que hizo el Presidente Municipal, Enrique Galindo, a la escuela «Mariano Jiménez», para que las y los estudiantes aprovechen el gran programa mundialista. Y coincidió en la relevancia de involucrar a las nuevas generaciones, a la par de promover el deporte desde edades tempranas.