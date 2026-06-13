SEGURIDAD AVANZA CON DETENCIONES Y ASEGURAMIENTOS EN LA ENTIDAD

• Operativos desplegados por la Guardia Civil Estatal permitieron la detención de cuatro presuntos distribuidores de droga en la capital potosina, la Huasteca y el Altiplano.

Derivado de las labores de vigilancia y del trabajo de inteligencia para preservar la paz y la tranquilidad de las familias, la Guardia Civil Estatal (GCE) detuvo a cuatro objetivos prioritarios, presuntamente vinculados con delitos contra la salud en distintas regiones de la entidad.

En la región Huasteca, las fuerzas del orden detuvieron a Jesús “N”, de 29 años de edad, en posesión de varias dosis de “cristal” en el municipio de Ciudad Valles, mientras que en Tamasopo aseguraron a Edgar “N”, de 41 años, originario del estado de Jalisco, con diversas dosis de metanfetamina y marihuana.

En la capital potosina, elementos estatales detuvieron a un adolescente de 16 años de edad, a quien se le aseguraron diversas dosis de marihuana y metanfetamina y finalmente, sobre la carretera estatal 63, en el tramo Matehuala–Charcas, agentes de la Guardia Civil Estatal detuvieron a Jesús “N”, de 33 años de edad, luego de asegurarle varias dosis de marihuana.

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado (SSPC) realiza acciones permanentes en las cuatro regiones para fortalecer la seguridad, brindar paz y tranquilidad a las familias y generar entornos más seguros para las y los potosinos.