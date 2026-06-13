GOBIERNO ESTATAL RETIENE 100 MDP A AQUOS POR FALLAS EN EL SUMINISTRO DEL REALITO

* Informó la aplicación de sanciones económicas a la empresa operadora del acueducto, tras diversas fallas en el servicio de suministro de agua que han afectado a la población de la zona metropolitana.

Derivado de los incumplimientos registrados durante 2025 en el acueducto de la presa El Realito, la Comisión Estatal del Agua (CEA) detalló que se retuvieron alrededor de 100 millones de pesos a la empresa Aquos S.A. de C.V., luego de contabilizarse 21 fallas, lo que obligó a activar los mecanismos contractuales establecidos para este tipo de casos. El director general del organismo, Pascual Martínez Sánchez, explicó que estas medidas buscan garantizar el cumplimiento de las obligaciones de la operadora y dar respuesta a las afectaciones en el servicio.

Además, durante 2026 ya se acumulan penalizaciones cercanas a los 14 millones de pesos, derivadas de la reciente suspensión del suministro durante cinco días, afectando a miles de familias. Las sanciones aplicadas corresponden al esquema previsto en el contrato vigente, el cual permite descontar los montos directamente de los pagos a la empresa, de acuerdo con la duración y naturaleza de las fallas registradas.

El Gobierno del Estado mantiene el seguimiento permanente del funcionamiento del acueducto y de las medidas necesarias, con el objetivo de mejorar la continuidad del suministro de agua potable y proteger el derecho de la población.