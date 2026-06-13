GOBIERNO ESTATAL LLAMA A CONCESIONARIOS A CUMPLIR CON LA REVISTA 2026

* La fecha límite de este trámite es el 19 de junio; mantener actualizado el padrón fortalece el orden, la certeza y la calidad del servicio de transporte público.

Cumpliendo con el compromiso del Gobernador Ricardo Gallardo Cardona de fortalecer servicios públicos más eficientes y con mayor certeza para las y los potosinos, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) exhortó a concesionarias y concesionarios del transporte público a realizar su Revista Administrativa 2026 antes de que concluya el plazo establecido el próximo 19 de junio.

El procedimiento forma parte de las obligaciones de quienes prestan el servicio y permite mantener actualizado el padrón de concesiones, favoreciendo una mejor organización del sector. Este trabajo sin límites contribuye a consolidar un sistema de transporte más confiable y con reglas claras para todas y todos.

Cumplir con este requisito en tiempo y forma evita multas, sanciones y contratiempos administrativos, además de brindar mayores condiciones de seguridad y certeza a las personas usuarias. La convocatoria refleja el cambio que se vive y se siente en la modernización de los servicios públicos, mediante procesos que fortalecen la legalidad y la atención.