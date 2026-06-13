FENAPO OFRECE ESPECTÁCULOS GRATUITOS CON NIVEL INTERNACIONAL

* La Feria Nacional Potosina se ha consolidado como un referente de entretenimiento en México al reunir a artistas de clase mundial que fortalecen la convivencia familiar y el atractivo turístico.

Bajo la encomienda del Gobernador Ricardo Gallardo Cardona de ampliar el acceso a entretenimiento de calidad para todas las familias, la Feria Nacional Potosina (Fenapo) ha integrado en sus últimas ediciones a artistas como J Balvin, Belinda, Maná, Los Ángeles Azules, Alejandro Fernández y Danny Ocean, que han colocado a San Luis Potosí en la ruta de los grandes escenarios.

Durante la actual administración, ha alcanzado un nivel a la par de los grandes encuentros deportivos que reúnen a millones alrededor del planeta. Estas presentaciones han permitido que el acceso a espectáculos de gran formato se mantenga abierto, lo que representa un apoyo sin límites a la convivencia familiar y al disfrute del entretenimiento sin costo.

Para 2026, reafirma su proyección con presentaciones como las de Lila Downs y Katy Perry, colocándose como una de las mejores ferias de México con entrada, estacionamiento, juegos mecánicos y espectáculos gratuitos. La evolución de la Feria hacia un modelo moderno y accesible forma parte del cambio que se vive y se siente, consolidando su relevancia a nivel nacional e internacional.