San Luis Capital fortalece liderazgo internacional con Concurso Iberoamericano de Innovación en Turismo Deportivo de ONU Turismo

Fueron reconocidos los participantes y ganadores del Concurso Iberoamericano de Innovación en Turismo Deportivo 2026, iniciativa desarrollada por ONU Turismo, la Red Latinoamericana de Turismo Deportivo y el Gobierno de San Luis Capital para impulsar proyectos innovadores e incluyentes en el sector.

San Luis Capital fue sede del Concurso Iberoamericano de Innovación en Turismo Deportivo 2026, una iniciativa desarrollada en conjunto por ONU Turismo, la Red Latinoamericana de Turismo Deportivo y el Gobierno de la Capital, que reunió propuestas de distintos países de Iberoamérica enfocadas en innovación, inclusión y desarrollo de experiencias turísticas vinculadas al deporte. Durante el evento fueron reconocidos participantes como Araceli Miranda y Andrea Cano, además del uruguayo Nicolás Raffo Menoni, quien obtuvo el primer lugar con un proyecto orientado a generar Fan Fest más accesibles e incluyentes para personas con discapacidad.

La directora de Turismo Municipal, Claudia Lorena Peralta Antiga, destacó que este tipo de iniciativas consolidan a San Luis Capital como un referente internacional en materia de turismo deportivo e innovación. Señaló que la ciudad continúa impulsando proyectos que promueven la inclusión, la sostenibilidad y la generación de experiencias turísticas de calidad, además de fortalecer los vínculos de colaboración con organismos internacionales y ciudades de toda Latinoamérica.

Por su parte, Nicolás Raffo Menoni, ganador del concurso y originario de Montevideo, Uruguay, explicó que su propuesta busca que los espacios destinados a eventos masivos sean diseñados desde una perspectiva incluyente, incorporando a personas con discapacidad en la organización y atención de los asistentes. Destacó que este reconocimiento le permitió conocer San Luis Capital y observar de primera mano los esfuerzos que realiza el Ayuntamiento para desarrollar eventos accesibles e innovadores, particularmente en el marco de las actividades relacionadas con el Mundial de Futbol.

Andrés Sarmiento, director de la Red Latinoamericana de Turismo Deportivo, señaló que este concurso representa una oportunidad para que Latinoamérica muestre al mundo su capacidad de innovación en turismo deportivo. Explicó que varias de las propuestas participantes ya están siendo analizadas para su aplicación en eventos internacionales y destacó que el modelo desarrollado en San Luis Capital servirá como referencia para futuras ediciones del certamen en otros países.

La realización de este concurso fue posible gracias al trabajo que desde mayo de 2025 desarrollan ONU Turismo, la Red Latinoamericana de Turismo Deportivo y el Gobierno de San Luis Capital para fortalecer la innovación en el sector. Este esfuerzo también encuentra sus bases en el liderazgo que ejerció el Alcalde Enrique Galindo Ceballos como presidente de la Red Latinoamericana de Turismo Deportivo, etapa en la que impulsó el crecimiento del organismo, amplió su presencia a más países de la región y consolidó a San Luis Capital como uno de los principales referentes del turismo deportivo en América Latina. Gracias al trabajo realizado por el Ayuntamiento de San Luis Capital, hoy la ciudad es sede de iniciativas internacionales que generan conocimiento, inclusión y nuevas oportunidades de desarrollo para el turismo.