Alianza Gobierno de la Capital con CTM, en beneficio de las infancias y familias potosinas

En la colocación de la primera piedra de la Guardería CTM en San Luis Capital, el Secretario General del Sindicato, Emilio de Jesús Ramírez Guerrero, junto con el Alcalde Enrique Galindo, resaltan el esfuerzo de las trabajadoras y trabajadores, para quienes se realiza esta importante obra.

La Presidenta del Sistema de Guarderías de CTM, Rebeca Konishi, reconoce el respaldo del Alcalde Capitalino y de la Presidenta del DIF, Estela Arriaga.

Al poner la primera piedra de la Guardería CTM, al norte de San Luis Capital, el Presidente Municipal Enrique Galindo remarcó esta alianza en la que sobresale el mejor propósito social y más noble para beneficio no sólo de las trabajadoras y trabajadores, sino de sus familias.

Galindo Ceballos reconoció la labor del líder de la CTM en San Luis, Emilio de Jesús Ramírez Guerrero y también de su esposa, Rebeca Konishi, a favor de las y los trabajadores potosinos, y recordó que desde los primeros acercamientos el Gobierno Municipal ha estado dispuesto a colaborar. Además el Alcalde destacó la integración del expediente por parte de la Sindicatura para lograr la donación del predio.

El Alcalde Enrique Galindo Ceballos recordó que recientemente comenzó la ampliación de la UBR Maravillas, en ese mismo sector, con el propósito de duplicar la atención para las personas con discapacidad, «y ahora se transformará de manera positiva la zona norte con ambas obras».

Al tomar la palabra, la Presidenta del DIF Capitalino, Estela Arriaga Márquez, puntualizó la donación del Ayuntamiento, para «sólo construir un edificio, sino un espacio confiable para la atención, desarrollo y tranquilidad para quien lo requiera, una guardería para que niñas y niños gocen de áreas limpias seguras y adecuadas». Asimismo, expresó que los cuidados no son exclusivos de los padres de familia, sino que deben ser compartidas con las autoridades: «De ahí que esta primera piedra de esta obra es un ejemplo de coordinación».

Finalmente, la Presidenta del Sistema de Guarderías CTM, Rebeca Konishi Motta, recordó que ésta es la tercera en el estado, pero la primera en la Capital potosina, y agradeció al Alcalde Enrique Galindo, así como a la Presidenta del DIF Municipal, Estela Arriaga, su disposición para que más familias cuenten con espacios seguros para sus hijas e hijos, «por lo que este es un paso más, de un proyecto con visión a futuro».