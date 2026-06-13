SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ CONSOLIDA LA ATENCIÓN CIUDADANA CON PROPIA UNIDAD ADMINISTRATIVA MUNICIPAL

• La reestructura administrativa permitió agilizar la atención y mejorar la distribución de áreas en el nuevo edificio administrativo, bajo un esquema de servicio más ordenado y cercano a la ciudadanía.

La reorganización operativa y la actualización en el servicio a la población del Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez en la nueva Unidad Administrativa Municipal, reporta la consolidación de la rapidez, orden y eficiencia en los trámites y solicitudes, gracias a la redistribución de oficinas y a la funcionalidad del edificio, dentro de la estrategia de cercanía y modernización impulsada por el Alcalde de Soledad de Graciano Sánchez, Juan Manuel Navarro Muñiz, con apoyo del Gobierno del Estado.

Tras concluir el periodo de adaptación, las dependencias municipales ya operan al 100 por ciento en este espacio, lo que ha permitido reducir tiempos de atención, mejorar la movilidad interna de las y los usuarios y facilitar el acceso a los trámites en un entorno más accesible e incluyente, gracias al diseño del edificio, con elevadores, rampas, estacionamiento amplio y áreas adaptadas para personas adultas mayores y con discapacidad, que ha sido fundamental para optimizar la experiencia ciudadana en cada visita. Esto, refleja el cambio social que se ha priorizado por este Gobierno soledense.

Como parte de la operación cotidiana, el trámite de la carta de “no antecedentes penales” se realiza todos los lunes en la planta baja, a un costado de las escaleras principales, lo que ha permitido concentrar un servicio de alta demanda en un punto accesible y de fácil ubicación para la población, reforzando con ello la organización interna de la unidad y mejora la atención directa a la ciudadanía.

En paralelo, y con el fin de optimizar la distribución de dependencias, las áreas de Promoción Ciudadana, Participación Ciudadana y Desarrollo Agropecuario fueron reubicadas al edificio que anteriormente ocupaba la Dirección de Comercio Municipal, detrás de la Presidencia Municipal, en la calle Juan Aldama número 101; mientras que el Sistema Municipal de Protección Civil mantiene su operación en su domicilio habitual, en calle Negrete número 106, que por razones operativas y de accesibilidad, se priorizó la atención inmediata de emergencias.

Con este proceso de mejora operativa, el Gobierno Municipal de Soledad de Graciano Sánchez reafirma su compromiso de mantener una administración cercana, funcional y enfocada en resolver con mayor eficacia las necesidades de la ciudadanía, consolidando el cambio que transforma y que responde a las demandas actuales de la población.