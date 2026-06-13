México y EE.UU. impulsan Grupo Bilateral para reforzar cooperación en materia de seguridad

Representantes de los gobiernos de México y Estados Unidos sostuvieron este 12 de junio una reunión del Grupo Bilateral de Implementación, un nuevo mecanismo de diálogo en materia de seguridad que forma parte del Programa de Cooperación sobre Seguridad Fronteriza y Aplicación de la Ley.

Durante el encuentro, ambas delegaciones destacaron los resultados obtenidos en los últimos meses a través de acciones coordinadas entre ambos países. Entre los principales avances señalaron una reducción de 76 por ciento en los aseguramientos de fentanilo en la frontera sur de Estados Unidos, así como una disminución de 22.1 por ciento en las muertes por sobredosis asociadas al consumo de opioides sintéticos.

Asimismo, los representantes coincidieron en la necesidad de fortalecer las acciones contra el tráfico ilícito de armas y continuar los esfuerzos para desarticular a las organizaciones criminales transnacionales involucradas en el tráfico de drogas y otros delitos.

De acuerdo con el comunicado conjunto, la cooperación bilateral en materia de seguridad se desarrolla bajo los principios de respeto a la soberanía e integridad territorial de ambos países, confianza mutua, responsabilidad compartida y diferenciada, así como cooperación sin subordinación.

Las delegaciones reiteraron que los desafíos de seguridad requieren esfuerzos coordinados y sostenidos, con el objetivo de proteger la seguridad, la salud y el bienestar de las poblaciones de ambos países.

La reunión se llevó a cabo en el contexto de la apertura de la nueva sede de la Embajada de Estados Unidos en México. Se informó que la próxima sesión del Grupo Bilateral de Implementación tendrá lugar en instalaciones de la Secretaría de Relaciones Exteriores.

Con información de López-Dóriga Digital