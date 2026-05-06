EXAMENES DE CONTROL Y CONFIANZA, ¿SERÁ?

TRAZOS Y SOMBRAS

Fernando Díaz de León Cardona

Sin lugar a dudas, la iniciativa que propone el diputado Héctor Serrano Cortes, en el sentido de realizar exámenes de Control y Confianza a candidatos de elección popular, que suponemos incluye el no tener antecedentes penales o bien, no haber incurrido en actos de corrupción, además de acreditar exámenes toxicológicos y otras pruebas, es totalmente positivo y bien visto por la sociedad. Ya hacía falta.

El gran problema, es que todos los que aspiran a algún cargo de elección popular podrán pasar todas las pruebas, sin embargo el problema, muchas veces no son ellos quienes incurren en algún delito, sino que es el propio crimen organizado el que los mete al carril. No todos se fuman o se meten algo, el problema no es ese.

De acuerdo a información verificada, es la delincuencia organizada la que se involucra en las administraciones federal, estatal o municipal. Lo hacen repartiendo dinero, enganchando a jefes políticos, infundiendo temor o amenazas que se da en los tres órdenes de gobierno. Datos, antecedentes y pruebas existen solo que no se actúa,

Hoy por hoy, campean muchas versiones de que el crimen organizado no solo trafica con drogas; se hace cargo de las policías, desempeñándose como jefes o infiltrados. Estos personajes toman las riendas de las áreas de comercio, de protección civil o de gobernación. Y no solo eso, mucha

de la obra pública que se ejecuta llevan mano; ellos deciden, ellos controlan y son los que se benefician de las inversiones, ni modo que no.

Otra arista, es que no solo los funcionarios de elección popular deben cruzar filtros de integridad, esto también se hace necesario y urgente aplicarse en el grueso del aparato gubernamental, sea federal, estatal o municipal, porque “aunque yo no creo en las brujas” “de que las hay las hay”. No solo se emborrachan irresponsablemente sino que también se fuman o se meten algo. El antecedente existe.

Lo cierto es que la iniciativa toma relevancia, en un momento donde el contexto es polémica nacional por el caso Rubén Rocha Moya de Sinaloa o bien, por todos los ex gobernadores priistas que han ido a parar a prisión acusados de delincuencia organizada, desfalcos o robo del erario o por sus relaciones sospechosas o directas con el crimen.

En lo personal, yo no creo a que algún diputado se oponga a la iniciativa presentada por Héctor Serrano, harían el oso y quedarían mal con los votantes. Lo que si es necesario es que amplíen horizontes y que la propuesta se nutra y se fortalezca con más propuestas que incluyan no solo a candidatos de elección popular sino a funcionarios de todos los niveles de gobierno. Mecanismos los hay.

Si en verdad quieren robustecer la democracia, sanear y recomponer el tejido social, o bien, – terminar con la polarización social que los gobiernos mismos han propiciado, ahora sí que deben empezar a barrer de arriba hacia abajo o viceversa.

Pueden comenzar con las corporaciones policiacas en todo ámbito donde la corrupción, la infiltración y su relación con los malosos está en boca de todo mundo. Creo que no hay pretexto para empezar. Solo es cuestión de meterse tantito a las áreas de seguridad municipales de todo es estado, a las oficinas de comercio, inspección obras públicas, compras y otras para darse cuenta de lo que ahí sucede.

Hasta pronto.