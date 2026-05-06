SAN LUIS PARTICIPA CON ORDEN EN SIMULACRO NACIONAL 2026

• Más de 88 mil personas se sumaron a ejercicios de evacuación en todo el estado para fortalecer la cultura de la prevención.

En línea con la visión del Gobernador Ricardo Gallardo Cardona de fortalecer la protección civil y la preparación ante emergencias, San Luis Potosí participó de manera ordenada en el Primer Simulacro Nacional 2026, con la activación de protocolos de evacuación a las 11:00 horas y el uso de alertas vía celular para reforzar la concientización, reflejando un trabajo sin límites para proteger a la población ante posibles desastres.

En la capital, en el Colegio Ana María Gómez Campos de Valle de Dalias, se desarrolló un ejercicio coordinado con la participación de estudiantes, docentes, directivos y personal de la Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC). La hipótesis planteó un sismo de magnitud 8.2, lo que permitió evaluar tiempos de respuesta y organización en un entorno controlado.

Este ejercicio acompaña el cambio que se vive y se siente al fortalecer la cultura de la prevención en todos los sectores, con la participación de mil 441 inmuebles, entre federales, estatales, municipales y privados, así como de más de 88 mil personas. De manera simultánea, también se realizaron simulacros en hospitales, oficinas públicas, empresas y en los 59 municipios, consolidando una respuesta coordinada en todo el estado.