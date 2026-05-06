Trump amenaza: “Si México no hace su trabajo contra las drogas, nosotros lo haremos”

Donald Trump, presidente de Estados Unidos, dejó en claro que “si México no hace su trabajo” en la lucha contra el narcotráfico, “nosotros lo haremos”.

Lo anterior fue detallado por el mandatario estadounidense durante un evento por el Día de las Madres en la Casa Blanca, donde presumió los ataques contra narcolanchas en el Atlántico como en el Pacífico, que han dejado más de 190 personas muertas desde mediados de 2025.

“La entrada de drogas por mar ha bajado un 97 por ciento y ahora hemos comenzado con la fuerza terrestre, que es mucho más fácil”, dijo.

“Escucharán algunas quejas de personas como representantes de México y otros lugares, pero si ellos no van a hacer el trabajo, nosotros lo haremos y ellos lo entienden (…) No tienen idea de cuánta [droga] entraba por el mar”, puntualizó.

Las declaraciones de Trump ocurren en un momento de tensión entre Estados Unidos y México, la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York acusó a diez funcionarios mexicanos de conspirar con el Cártel de Sinaloa, en concreto con la facción de Los Chapitos, para el tráfico de grandes cantidades de droga hacia Estados Unidos.

Entre los funcionarios que fueron señalados por la Justicia estadounidense, se encuentran el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya; el alcalde con licencia de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil; el senador morenista Enrique Inzunza, así como el ahora exvicefiscal de Sinaloa, Dámaso Castro.

Todos ellos negaron categóricamente estas acusaciones de narcotráfico, en un caso que ha provocado una tormenta política en México por sus implicaciones a la relación bilateral con Estados Unidos.

Con información de López-Dóriga Digital