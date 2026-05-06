En orden, oficinas municipales son evacuadas como parte del 1er Simulacro Nacional 2026

En cuestión de minutos, la UAM fue totalmente desalojada sin contratiempos ni complicaciones.

Participaron no sólo personal del Ayuntamiento, sino también usuarias y usuarios que realizaban algún trámite

Y no sólo sonó sino retumbó la alarma sísmica, por lo que la Unidad Administrativa Municipal (UAM), oficinas del Gobierno de San Luis Capital, tuvieron que ser evacuadas. En orden y con la rapidez necesaria, pero sin aventar y sin complicaciones, en cuestión de minutos, este recinto quedó vacío y en silencio.

Personal de cada una de las áreas capitalinas tomaron su lugar en la explanada que se encuentra en el estacionamiento principal de la UAM, donde con distintivos también, cada colaboradora y colaborador municipal se ubicó de acuerdo con su dependencia.

Personas usuarias también participaron en este simulacro e igualmente, con tranquilidad suspendieron por unos minutos sus trámites o procedimientos y salieron para ubicarse en el acceso principal, el cual, se mantuvo cerrado y custodiado por oficiales de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Capitalina. Y en varias oficinas se colocó un anuncio con la leyenda: “Zona evacuada”.

Especialistas de Protección Civil Municipal, además de dar indicaciones al personal congregado en el estacionamiento, también evaluaron el comportamiento y resultados de las brigadas especiales internas integradas para este ejercicio, el cual se llevó a cabo sin problemas mayores y con la agilidad necesaria.

Igualmente, luego de llevar a cabo un recorrido por distintos espacios de la UAM, entre Protección Civil y el área de Recursos Humanos, y al comprobar que se podían reanudar las actividades, minutos después se dio acceso tanto a las empleadas y trabajadores, así como a las personas para que reanudaran sus trámites en las ventanillas correspondientes. De esta manera, San Luis Capital se unió al Primer Simulacro Nacional 2026, con una hipótesis de sismo de magnitud 8.2, ejercicio con el que se fortalece la cultura de la prevención y se evalúa la capacidad de respuesta.