Gobierno de la Capital rehabilita alumbrado en el Centro Histórico y la colonia Industrial Aviación

Personal municipal de San Luis Capital corrige fallas eléctricas y restablece iluminación en puntos de alto tránsito.

La Dirección de Servicios Municipales del Gobierno de la Capital informó sobre las acciones realizadas en las últimas horas para restablecer el servicio en distintos puntos de la ciudad. Uno de los trabajos principales se llevó a cabo en el Centro Histórico, específicamente en la plaza del Mariachi, ubicada en el cruce de Eje Vial y Los Bravo, donde se detectaron fallas en el sistema eléctrico subterráneo.

Durante la inspección, el personal de la Coordinación de Alumbrado Público identificó líneas de alimentación eléctrica quemadas, por lo que se procedió a la reposición de tramos dañados y a la reconexión del sistema. Gracias a estas labores, fue posible restablecer el funcionamiento de luminarias en postes tipo “dragones”, faroles y un reflector, mejorando la visibilidad y seguridad en esta zona concurrida.

Asimismo, se atendió un reporte en la colonia Industrial Aviación, en el perímetro de la Iglesia de la Santa Cruz, entre las calles 3, 4 y 13. En el sitio se detectó una fotocelda dañada, la cual fue reemplazada, además de realizarse mantenimiento al sistema de encendido. Como resultado, se logró reactivar ocho luminarias y dos reflectores, beneficiando a los vecinos del sector.