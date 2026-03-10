LAS COSAS CAEN POR SU PROPIO PESO

TRAZOS Y SOMBRAS

Fernando Díaz de León Cardona

Uno de los principios elementales de la física, según Isaac Newton, es que todos los objetos caen por su propio peso. Esta tesis científicamente comprobada, desde luego que también aplica en la política y en su ejercicio pragmático y convenenciero cuando no hay honestidad, no se tienen valores, ideales puros y profundos.

Viene esto a relación con la postura inteligente que han adoptado la presidenta Claudia Sheinbaum y los coordinadores parlamentarios de MORENA en el Senado de la República y en la Cámara de Diputados de esperar, dejar pasar y atemperar el debate ante la posición asumida por los legisladores y las cúpulas de los partidos Verde Ecologista de México PVEM y del Trabajo PT, en torno a la Reforma Electoral.

Ya el diputado federal y coordinador de la bancada de MORENA en San Lázaro, Ricardo Monreal Ávila lo adelanto: “No hay esperanza alguna de que los diputados del Verde o del PT modifiquen su actitud”. “En sus constantes declaraciones ya dijeron que no acompañarán la propuesta de la presidenta de la República”. “La iniciativa puede presentarse en dos, en tres días o en veinte pero la realidad es que ya dijeron que no”.

Hábil como es, Monreal Ávila ha convocado a un debate de altura, a la no confrontación, al no desgaste, a la no descalificación y no al insulto porque a nadie beneficia, solo a la clásica oposición de ultraderecha. Esto infiere, que contra mucho de lo que se espera en el debate del Pleno, este no será tan ríspido, cruel o despiadado como algunos desearían, al menos esa orientación tiene.

Habrá posicionamientos sí, sobre todo del PVEM y del PT para defender la representación plurinominal y los recursos destinados a partidos. Igual se discutirá y algo se agregará al blindaje para que el crimen organizado no se involucre en los procesos electorales.

Es de suponerse que los partidos PRI-PAN-MC se irán con todo porque saben que igual están en juego sus privilegios.

Obvio que no debería extrañarnos el que la presidenta y sus dirigentes en el partido y en las cámaras adopten una postura “excesivamente prudente y conciliadora”, en el fondo, tanto la Mandataria nacional como el resto en MORENA saben que muy pronto “todo caerá por su propio peso”.

Por lo menos hasta el 2027 es probable que la alianza MORENA-PVEM-PT logre a nivel nacional subsistir porque conviene a las partes. Sin embargo habrá que estar muy expectantes de las figuras y campañas, de las tendencias y de los resultados del próximo año, porque indudablemente el cobro de facturas serán puntuales, de eso no hay duda.

El capricho y actitud extorsionadora es real, todo mundo lo observa aunque lo calla. No obstante, esa actitud chantajista tendrá un límite y un fin. Eso lo saben los actores principales y los protagonistas centrales de la elección 2027.

Finalmente si la Reforma Electoral no pasa, en este momento no ocurrirá nada, sino después. Pronto veremos un cambio radical en el discurso de MORENA, algo que por supuesto no beneficiará al PVEM y sobre todo al PT que le sufre para realizar sus asambleas en una combi.

Visto en esta perspectiva, existirá un alto costo político ante la negativa de aprobar la Reforma Electoral. De que las cúpulas partidistas lo saben es algo indudable y solo estarán a la espera de un cambio que les favorezca. Aquí el problema es que ya estiraron a su límite la liga que los sostenía; ni modo, nada es eterno, menos en política. En calidad de mientras, la presidenta ya le cumplió al pueblo, otros no.

Hasta pronto