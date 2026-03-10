LLAMA RUTH GONZÁLEZ A RECONOCER RIQUEZA DE LOS ESTADOS.

* San Luis Potosí llega al Senado con tradiciones, gastronomía y artesanías que reflejan el orgullo de su gente.

Ciudad de México 10 de marzo.— Durante la inauguración de la Semana Cultural de San Luis Potosí en el Senado de la República, la legisladora Ruth González Silva afirmó que las instituciones nacionales deben ser espacios donde se reconozca la diversidad cultural de las entidades del país.

“La cultura de los estados también debe tener presencia en las instituciones. Las instituciones deben ser espacios donde México reconozca la riqueza y diversidad de sus estados”, expresó.

Durante la inauguración de este encuentro que reunió artesanos, cocineras tradicionales, músicos, representantes culturales del estado, así como a la Presidenta del Senado de la República Laura Itzel Castillo, al gobernador del estado, Ricardo Gallardo Cardona, alcaldes de la entidad, así como al coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Verde en el Senado de la República Manuel Velasco Coello, la senadora Ruth González destacó que esta iniciativa busca mostrar la identidad cultural de San Luis Potosí, al tiempo que el estado vive una etapa de crecimiento económico con mayor atracción de inversiones y generación de empleo.

“San Luis Potosí avanza con paso firme, atrayendo inversión y construyendo nuevas oportunidades. Ese desarrollo tiene sentido porque está acompañado de todas nuestras raíces, porque cuando un pueblo sabe de dónde viene, también sabe hacia dónde ir”, afirmó.

En este sentido la Presidenta del Senado, Laura Itzel Castillo, expresó que Ruth González es una senadora que defiende al Estado y que defiende a las mujeres en nuestro país.

El gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo, expresó que todos han hecho que San Luis Potosí hoy sea un referente nacional en turismo y en inversión extranjera, ante ello invitó a disfrutar de las bondades del estado.

Por su parte el senador Manuel Velasco Coello felicitó a la senadora por ser es una mujer que ama profundamente al estado de San Luis Potosí, y aseguró que en el Senado de la República Gonzalez Silva siempre está pensando en la gestoría a favor de la entidad.

Ruth González Silva invitó a todos los visitantes a recorrer esta muestra cultural, que —dijo— busca compartir con México el orgullo, la identidad y el talento del pueblo potosino.

“San Luis Potosí no sólo es el centro del país; es historia viva, identidad, talento y comunidad”, concluyó.