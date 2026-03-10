Robo a casa habitación es el único delito en aumento, de acuerdo con Sheinbaum; secuestro extorsivo, el que más bajó

El gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum insistió este martes en que se ha reducido la cifra de delitos de alto impacto en México durante el primer bimestre del año.

Al comparar datos con el mismo periodo de 2025, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad afirma que el único delito que aumentó fue el de robo a cada habitación con violencia, con un 1.9% más

Marcela Figueroa, titular del Secretariado Ejecutivo, presentó las cifras en la conferencia matutina en donde destacó una reducción del 57.6% del secuestro extorsivo en este mismo periodo, una baja del 11.8% de feminicidios y 16.8% en extorsiones.

La presidenta Sheinbaum afirmó que desde septiembre de 2024 a febrero de este año se tiene una reducción de 44% en la cifra de homicidios, y aseguró que este fue el mes con menos casos en los últimos 10 años.

En total, ocho estados acumularon más del 50% de los homicidios en todo el país durante febrero: Guanajuato con 9.4%, Chihuahua 7.5%, Baja California 7%, Morelos 6%, Veracruz con 5.6%, el Estado de México con 5.3% y Oaxaca, también con 5.3%.

Marcela Figueroa aseguró que el homicidio acumula 17 meses sostenidos a la baja, después de que Sheinbaum comenzara su gobierno con una tasa de 86.9 casos y en febrero cerrara con 48.8.

El gobierno federal sigue sin presentar las cifras sobre las personas desaparecidas en México: en febrero, la mandataria prometió un informe en el que se detallarán estos casos.

