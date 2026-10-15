GOBIERNO DE SOLEDAD IMPULSA Y RECONOCE EL TALENTO JUVENIL CON CONCURSO DE CANTO “VOZ Y RAÍZ”

– En el Auditorio del Palacio Municipal, se entregó la cantidad de 10 mil pesos en efectivo a los tres primeros lugares, de una participación de 21 jóvenes de distintas secundarias y preparatorias del municipio.

Con gran entusiasmo y una respuesta extraordinaria por parte de la comunidad estudiantil, el Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez, a través del Instituto Municipal de la Juventud (IMJUVE), llevó a cabo la premiación del primer Concurso de Canto “Raíz y Voz”, un certamen que marcó el inicio de una nueva etapa de impulso al talento artístico juvenil en el municipio, con una premiación en efectivo de 10 mil pesos y la oportunidad para la expresión artística.

El director del IMJUVE, Juan Jesús Ferrer Torres destacó que este Concurso superó todas las expectativas iniciales, puesto que la convocatoria generó un fuerte interés entre las secundarias y preparatorias del municipio, logrando reunir a 21 participantes provenientes de 13 instituciones educativas, en un evento completamente dirigido a la juventud soledense, lo que marca el cambio en el apoyo a este importante sector de la población.

“Estoy sorprendido y orgulloso del talento que tenemos en Soledad; este Concurso nació como una iniciativa sencilla, pero el entusiasmo de las escuelas y de los jóvenes lo convirtió en un evento de gran magnitud. Agradecemos profundamente al Alcalde Juan Manuel Navarro Muñiz, quien desde el primer momento respaldó esta idea y nos brindó un escenario de primer nivel, y estoy seguro de que estos jóvenes están destinados a escenarios aún más grandes”, expresó Ferrer Torres.

Durante más de tres horas, el público presente disfrutó de interpretaciones llenas de emoción, energía y calidad vocal; las familias de las y los participantes mantuvieron un ánimo extraordinario, acompañando con aplausos, porras y muestras de apoyo.

Tras una jornada intensa y una evaluación profesional por parte de un jurado de primer nivel, los ganadores fueron:

• Primer lugar: Fernanda Estefanía Martínez López, de la Secundaria Técnica No. 36

• Segundo lugar: Isabela Tael Hernández Campos, de la Secundaria Técnica No. 31

• Tercer lugar: Pablo Emiliano Vega Gómez, del CETIS 121

Ferrer Torres adelantó que este primer Concurso representa la proyección de eventos más amplios y la continuidad para brindar escenarios al talento artístico de las juventud: “este fue un Concurso de inducción, un scouting para medir el interés de las escuelas y de los jóvenes; ahora sabemos que el talento existe, que la participación es enorme y que el apoyo del Alcalde es total. Por eso, ya estamos pensando en una segunda edición con eliminatorias en escuelas y una gran final en el Teatro ´Doroteo Arango´”, señaló.

Subrayó que esta actividad responde directamente a la instrucción de brindar programas culturales, deportivos y sociales cerca de las y los jóvenes, visitando colonias y escuelas para conocer sus necesidades y brindarles oportunidades reales de desarrollo, afirmó.

Con “Raíz y Voz”, Soledad de Graciano Sánchez reafirma su compromiso con la juventud, la cultura y la construcción de espacios que fortalezcan la identidad, la creatividad y el talento de las nuevas generaciones, como parte del cambio que se impulsa y se vive.