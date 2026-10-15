ALCALDE JUAN MANUEL NAVARRO LLEVA ENTREGA DE HUEVO CASA POR CASA LLEGA A COLONIA LA MISIÓN Y SAN JOSÉ DEL BARRO

– Por indicación del edil, cada mes se entregan 3 toneladas de este producto en colonias y comunidades, con el objetivo de garantizar una dieta balanceada en cada hogar del municipio.

Para mantener la cercanía con la población e impulsar acciones de seguridad alimentaria en los hogares de Soledad de Graciano Sánchez, el Alcalde Juan Manuel Navarro Muñiz continúa con el impulso del programa “Apoyo Alimentario Casa por Casa”, con entrega de paquetes de huevo blanco para aminorar el gasto familiar y garantizar una dieta balanceada para niños, niñas y personas adultas mayores; este jueves, la dotación de este insumo llegó a las familias de las colonia La Misión, San José del Barro y zonas aledañas.

Con la presencia de cuadrillas de la Dirección de Desarrollo Social, el Gobierno Municipal recorre desde temprana hora las calles de estas colonias, entregando una tapa de este importante alimento casa por casa, a madres de familia, trabajadores, estudiantes, conductores de transporte público, a toda la población en general y sin distingo.

El edil afirmó que este programa nace de la visión del Gobernador, Ricardo Gallardo Cardona, quien ha insistido en mantener un gobierno cercano a la gente, atento a sus necesidades fundamentales y a procurar el desarrollo integral de cada soledense. Añadió que el “Apoyo Alimentario Casa por Casa” se entrega todos los días en colonias diferentes, “hasta el día de hoy, puedo asegurar que hemos recorrido más de la mitad de colonias del municipio con este programa, llevando huevo para una alimentación sana”.

Por último, añadió que cada mes, se entregan tres toneladas de este producto de la canasta básica, distribuyendose de manera igualitaria en todas las viviendas de cada colonia y comunidad, demostrando el cambio que impulsa la protección de la economía familiar y la consolidación de un bienestar integral para todas y todos los soledenses.