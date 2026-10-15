GOBIERNO DEL ESTADO COORDINA LA PREVENCIÓN DE RIESGOS EN ESCUELAS DE LOS 59 MUNICIPIOS

* Autoridades de protección civil y educación atienden y evaluan reportes sobre daños estructurales, hundimientos y riesgo de caída de árboles.

El Gobierno del Estado integra la coordinación entre las autoridades de protección civil y educación para atender posibles riesgos en los planteles de los 59 municipios y dar seguimiento a los reportes de las comunidades escolares.

La Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC), la Secretaría de Educación de Gobierno del Estado (SEGE), el Sistema Educativo Estatal Regular (SEER) y el Instituto Estatal de Infraestructura Física y Educativa (IEIFE) sostuvieron una reunión para establecer mecanismos de comunicación y atención.

Las acciones permitirán dar seguimiento a solicitudes de madres y padres de familia, docentes y directivos relacionadas con posibles daños en la infraestructura, afectaciones en el subsuelo y riesgos por la caída de árboles o estructuras.

La titular de la CEPC, Nadia Ochoa Limón, señaló que el propósito es afinar las estrategias de atención y agilizar la respuesta, como parte de las acciones del gobierno encabezado por Ricardo Gallardo Cardona para proteger a las comunidades escolares.