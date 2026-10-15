CAPACITACIÓN Y PREPARACIÓN SIN LÍMITES EN LA ACADEMIA ESTATAL DE SEGURIDAD

• ⁠Aspirantes a la Guardia Civil Estatal y policías municipales participaron en una conferencia sobre la Estrategia Nacional contra la extorsión.

En las instalaciones de la Academia de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana federal impartió la conferencia “Estrategia Nacional contra la extorsión, modalidades y medios de denuncia”, dirigida a aspirantes a la Guardia Civil Estatal (GCE) y policías municipales, con el objetivo de fortalecer sus conocimientos para identificar estas conductas y orientar a la ciudadanía.

La actividad estuvo a cargo de Dora Elvia Cerino Hernández, enlace de vinculación del Centro de Atención a Denuncias por el Delito de Extorsión (CADDE), quien explicó las distintas modalidades de este ilícito y los mecanismos disponibles para presentar denuncias, como parte de las acciones de formación y actualización de quienes se preparan para desempeñar funciones de seguridad pública.

Esta capacitación se suma a los esfuerzos de prevención que impulsa la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado (SSPC), en coordinación con la Fiscalía General del Estado (FGE), mediante la campaña “Colgar es ganar ¡No te dejes engañar!”, vigente hasta 2027 que busca alertar a la población sobre modalidades como la extorsión directa, sexual y financiera, así como el secuestro virtual, con especial atención a adolescentes y jóvenes, personas en edad productiva y adultos mayores.

Como parte de la campaña estatal, se difunden recomendaciones para identificar llamadas y mensajes engañosos, interrumpir la comunicación con presuntos delincuentes y evitar caer en mecanismos de intimidación o manipulación. La campaña se lleva a cabo a través de medios de comunicación, redes sociales oficiales y pláticas informativas en planteles educativos, con el propósito de ampliar el alcance de la prevención en las cuatro regiones de San Luis Potosí.

La SSPC refrenda su compromiso con la capacitación policial, la coordinación institucional y la difusión de herramientas preventivas que permitan fortalecer la cultura de la denuncia y brindar a las familias potosinas información útil para protegerse contra la extorsión. Las recomendaciones de la campaña pueden consultarse en el portal oficial https://seguridad.slp.gob.mx.