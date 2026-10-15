COMISION ESTATAL DEL AGUA VOTA CONTRA INCREMENTO DEL 8 POR CIENTO A TARIFAS DE INTERAPAS PARA 2027

* Cuestionó la justificación del aumento y pidió que los apoyos por fallas en el suministro también incluyan a las familias afectadas por pozos fuera de operación.

El titular de la Comisión Estatal del Agua (CEA), Pascual Martínez Sánchez, votó en contra de la propuesta de cuotas y tarifas de Interapas para 2027, al considerar que el incremento del 8 por ciento carece de una justificación técnica y económica suficiente y mantiene un trato desigual hacia las familias con deficiencias en el suministro.

Durante la sesión de la Junta de Gobierno de Interapas celebrada el dia de ayer el funcionario estatal señaló que el ajuste supera los indicadores del Índice Nacional de Precios al Productor (INPP) presentados como referencia.

Martínez Sánchez sostuvo que cualquier actualización tarifaria debe responder a criterios objetivos y considerar la economía de las familias, así como la calidad del servicio que reciben.

También cuestionó que la propuesta contemple estímulos para usuarios afectados por las fallas del acueducto de El Realito, sin establecer beneficios equivalentes para quienes padecen interrupciones por pozos fuera de operación en la zona metropolitana.

Como ejemplo, mencionó el pozo Jacarandas, ubicado en la zona norte de la capital, que, de acuerdo con lo expuesto por el funcionario, permaneció fuera de servicio durante tres meses, mientras las familias continuaron recibiendo cobros pese a las afectaciones en el suministro.