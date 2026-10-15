AVANZA PROYECTO DEL VIADUCTO VILLA MAGNA PARA SU PRÓXIMA CONSTRUCCIÓN: GOBERNADOR RICARDO GALLARDO

* La obra de aproximadamente 2 kilómetros de longitud mantiene su programación para iniciar en enero de 2027, mientras continúan los trabajos técnicos y las gestiones necesarias para su ejecución.

El Gobernador del Estado, Ricardo Gallardo Cardona, destacó que el proyecto del nuevo Viaducto Villa Magna se mantiene completamente firme y continúa con los trabajos preparatorios para su próxima construcción, como parte de las grandes obras de infraestructura vial que su administración realizará para mejorar la movilidad en la zona poniente de la capital potosina. La obra tendrá una longitud aproximada de 2 kilómetros y será ejecutada en su totalidad por el Gobierno del Estado, para reducir los tiempos de traslado y facilitar la circulación de miles de familias.

El Mandatario Estatal explicó que el viaducto conectará la avenida Sierra Leona con la zona del fraccionamiento Villa Magna, además de incorporar ramales de ascenso y descenso que facilitarán la conexión con el Río Santiago y el Camino a la Presa de San José. Esta infraestructura permitirá distribuir el flujo vehicular y mejorar las incorporaciones al Circuito Potosí, dando mayor continuidad a la circulación en uno de los sectores de mayor movimiento de la ciudad.

Gallardo Cardona puntualizó que el inicio de la construcción se mantiene programado para enero de 2027, con una conclusión prevista para el cierre de su administración estatal. Actualmente continúan las gestiones y los trabajos preparatorios, incluida la coordinación con la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para realizar las adecuaciones necesarias a la infraestructura eléctrica de la zona y garantizar las condiciones técnicas para desarrollar esta importante obra.

Finalmente, el Gobernador Ricardo Gallardo destacó que el proyecto cuenta con las condiciones necesarias para su ejecución, debido a que el Circuito Potosí se encuentra bajo jurisdicción estatal y el derecho de vía está garantizado. Señaló que los trabajos previos se concentran en concluir los aspectos técnicos y operativos, por lo que reiteró que el Viaducto Villa Magna sigue adelante como parte de los compromisos del Gobierno del cambio para transformar la movilidad y ofrecer mejores vialidades a las y los potosinos.