SOLEDAD PREPARA UNA AGENDA DE DÍA DE MUERTOS PARA VIVIR Y PRESERVAR LAS TRADICIONES

• Xantolo, marcha zombie, exposiciones, cine, comparsas, altares, concursos y actividades en la zona rural integran la programación del Ayuntamiento de Soledad.

El Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez prepara una amplia agenda de Día de Muertos para acercar a las familias a las tradiciones mexicanas, con actividades culturales, artísticas y de convivencia gratuitas, bajo la encomienda del Alcalde Juan Manuel Navarro Muñiz de mantener un Gobierno cercano a la población; la programación de la Dirección de Turismo y Cultura contempla el inicio de las actividades de Xantolo a partir del 16 y 17 de octubre, con la exposición “Entre Catrinas y Eternidades”, del maestro Edu Morales; comparsas, exposición de altares, cine gratuito y la instalación del altar monumental del Ayuntamiento.

Felipe Cárdenas Quibrera, director de Turismo y Cultura Municipal, destacó que uno de los eventos centrales será la tradicional Marcha Zombie, programada para el 31 de octubre en la Plaza Principal, con una expectativa de alrededor de 3 mil participantes y premiación en efectivo para las categorías infantil y libre. “El Alcalde ha dispuesto que le metamos más porque la gente lo disfruta, porque conviven las familias y porque tiene que ver con una tradición que se ha hecho aquí en Soledad”, señaló, también se prepara una función especial remasterizada por el 20 aniversario de El laberinto del Fauno, además de un curso gratuito de máscaras de Xantolo.

La agenda llegará también a la zona rural con actividades en Palma de la Cruz, donde se realizará un desfile de Día de Muertos, concursos de disfraces y comparsas con la participación de instituciones educativas; a ello se suma la comparsa municipal, integrada por alrededor de 70 participantes de distintas áreas del Ayuntamiento, que tendrá presentación el 23 de octubre en la Plaza Principal y participación en el desfile de Xantolo del 25 de octubre, como parte de las acciones para preservar las tradiciones soledenses.

La Dirección de Educación y Acción Cívica instalará además un altar de muertos en la Presidencia Municipal, con apoyo de docentes de la escuela Héroes de Nacozari y elementos inspirados en las tradiciones de la Huasteca potosina; por su parte, el Instituto Municipal de la Juventud realizará el 28 de octubre una Bicirave con DJ en vivo, recorrido en bicicleta y película de terror, gratuita para las primeras 300 personas inscritas, además de un concurso de muñecos Chucky y la proyección de la película “Chucky, el muñeco diabólico” de 1988.

Con esta agenda, el cambio que transforma también se vive en la cultura, acercando actividades a las familias, jóvenes y comunidades para mantener vivas las raíces de Soledad, recordar a quienes ya no están y compartir entre generaciones las tradiciones que forman parte de nuestra identidad.