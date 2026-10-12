CON PROGRAMA CONTINUO EN ESCUELAS, AYUNTAMIENTO DE SOLEDAD FORTALECE SALUD EMOCIONAL DE LA NIÑEZ

– A través de pláticas preventivas y dinámicas del Área de Bienestar Familiar, el gobierno que encabeza el Alcalde Juan Manuel Navarro Muñiz fomenta la identificación y manejo de emociones en las niñas y niños.

En el marco del Día Mundial de la Salud Mental y como parte de las prioridades del Alcalde Juan Manuel Navarro Muñiz por mantener un gobierno cercano a la ciudadanía y sensible a sus necesidades, el Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez, a través del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), reforzó acciones orientadas al cuidado y la atención integral de la salud mental dentro de las escuelas del municipio.

Por instrucción de la Presidenta del DIF Municipal, María del Pilar Cardona Reyna, el Área de Bienestar Familiar mantiene un programa continuo de pláticas y talleres enfocados en promover la salud emocional desde la infancia, estrategia que busca generar herramientas preventivas que protejan el bienestar psicológico de las y los alumnos soledenses, reforzando la cercanía institucional en cada comunidad escolar.

Al respecto, Daniela Rodríguez, psicóloga del Área de Bienestar Familiar del SMDIF, señaló que el objetivo central es abordar la salud mental de manera directa con la niñez soledense a lo largo de todo el año, por ello, durante las sesiones las y los niños adquieren habilidades fundamentales que les permiten identificar, comprender y expresar sus emociones, facilitando así la resolución pacífica y adecuada de las situaciones cotidianas a las que se enfrentan.

La especialista detalló que cada jornada contempla una plática informativa de una hora, la cual concluye con diversas dinámicas tanto individuales como grupales diseñadas específicamente para reforzar las emociones, obteniendo una respuesta positiva por parte del alumnado, ya que muchos pequeños cuentan con nociones previas sobre el tema, lo que permite consolidar el aprendizaje práctico y constructivo en el aula.

Estas acciones preventivas se trabajan en estrecha colaboración y conjunto con las autoridades educativas de cada plantel visitado, entre las instituciones atendidas se encuentran las escuelas primarias “Mártires de Río Blanco”, “Himno Nacional”“Primero de Mayo”, “María Noyola”, “Leona Vicario” y “Francisco Munguía”, así como el Centro de Atención Infantil Capullito 3 y otros preescolares de la demarcación.

Con estas labores permanentes, la administración encabezada por el Alcalde Juan Manuel Navarro Muñiz y el DIF Municipal reafirman su compromiso de priorizar el desarrollo humano, garantizando que la infancia soledense cuente con el acompañamiento emocional necesario para crecer en entornos seguros, saludables y llenos de bienestar.