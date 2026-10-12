ALCALDE JUAN MANUEL NAVARRO ARRANCA OBRAS INTEGRALES DE URBANIZACIÓN EN LOCALIDAD LOS GÓMEZ

– Dio el banderazo de inicio a los trabajos de pavimentación con concreto hidráulico, iluminación y ampliación urbana, en la calle Rioverde de esta comunidad.

– Hizo compromiso con las comunidades educativas y a fortalecer la coordinación interinstitucional para acelerar avance de otras obras en el sector.

Este lunes, Juan Manuel Navarro Muñiz, Alcalde de Soledad de Graciano Sánchez, dio comienzo a diversas obras urbanas y educativas en la comunidad rural Los Gómez, consistentes en la pavimentación de calles con concreto hidráulico, iluminación, mejoras en escuelas y la atención a demandas de servicios básicos; el edil estuvo acompañado de cientos de habitantes, con quienes hizo un recorrido por la localidad, conociendo sus necesidades y haciendo el compromiso de atención inmediata.

Cientos de vecinos y vecinas del sector, reconocieron la presencia del edil y lo acompañaron en el banderazo de arranque del proyecto de infraestructura, destacando que su presencia demuestra un Gobierno cercano y de trabajo constante, en una zona que ha estado marcada por la incumbencia de municipios vecinos. La obra que dio comienzo este día, contempla la inversión inicial de 9.8 millones de pesos, sin embargo, se contempla una ampliación de inversión al ser anunciadas mejoras integrales por parte del Alcalde.

En su mensaje, Navarro Muñiz afirmó que la comunidad de Los Gómez merece obras de primer nivel, con servicios básicos garantizados y una calidad de vida que por mucho tiempo fue un compromiso; por ello, anunció a las familias presentes, que la pavimentación de calle Rioverde incluirá iluminación desde el Bulevar Valle de los Fantasmas, y que se aplicará concreto hidráulico en lugar de carpeta asfáltica. Además, confirmó que la ampliación del puente que cruza el canal Españita, para que sea de dos carriles, facilitando la movilidad de la zona.

La pavimentación representa una rehabilitación de más de 3 mil 600 metros cuadrados, donde se llevarán a cabo trabajos integrales que incluyen la sustitución de líneas de agua potable y drenaje sanitario, así como tomas y descargas domiciliarias, trabajos de terracerías, construcción de banquetas y guarniciones, pintura y señalética.

Por su parte, el juez auxiliar de la comunidad, Fermin Loreno Nava, reconoció al Alcalde Navarro Muñiz, por voltear a la comunidad y atender las peticiones expresadas, “por traernos esta obra que nos va a beneficiar muchísimo, porque con esta rehabilitación se tendrá una vialidad moderna, conectada al bulevar, permitiendo beneficios directos para habitantes de la localidad y colonias aledañas.

Con acciones como éstas, el Gobierno Municipal de Soledad avanza en el plan de urbanización total, transformando caminos y calles en vías para la movilidad, fortaleciendo el desarrollo económico, favoreciendo a las comunidades educativas y al crecimiento social de la zona oriente del municipio.