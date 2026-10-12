ALISTA ESCUELA MUNICIPAL DE MÚSICA DE SOLEDAD, PRESENTACIÓN DENTRO DE LAS ACTIVIDADES DE DÍA DE MUERTOS

– Con piezas como “La Bruja” y “La Llorona”, alumnas y alumnos engalanarán la presentación del altar de muertos en la Presidencia Municipal.

Como resultado del constante trabajo de formación artística que impulsa el Gobierno Municipal de Soledad de Graciano Sánchez, liderado por el Alcalde Juan Manuel Navarro Muñiz, el grupo de coro de la Escuela Municipal de Música prepara un repertorio especial para conmemorar las festividades de Día de Muertos en la Presidencia Municipal, fortaleciendo el talento de la niñez y juventud para proyectarlos en eventos dónde puedan desarrollar y mostrar sus habilidades adquiridas en estas clases.

El titular de esta Escuela Municipal, Sergio Tenorio Castillo, detalló que el grupo de coro, integrado por niñas, niños y adolescentes, prepara una presentación especial de canciones emblemáticas para el día de la inauguración del altar de muertos que se instalará en la Presidencia Municipal, y gracias al esfuerzo constante y al avance que han tenido en sus clases, las y los jóvenes intérpretes afinan detalles para interpretar temas representativos de la tradición mexicana como “La Bruja” y “La Llorona”.

Explicó que el propósito central de esta actividad es brindar un espacio donde los estudiantes puedan compartir con la ciudadanía lo aprendido en sus aulas, promoviendo al mismo tiempo la identidad cultural y el rescate de las tradiciones en un ambiente familiar. Explicó que actualmente alrededor de 60 alumnas y alumnos forman parte del programa donde los más avanzados han logrado integrarse a ensambles musicales de diversos géneros, fortaleciendo así su vocación y desarrollo cultural.

Finalmente, reiteró la invitación a la ciudadanía a sumarse a este proyecto con la convocatoria de inscripciones gratuitas para la Escuela Municipal de Música de Soledad, dirigida a niñas, niños, adolescentes y adultos, en la cuales cuentan con clases de piano, guitarra, batería, saxofón, trompeta y coro. Las y los interesados pueden acudir directamente al Teatro y Centro Cultural “Doroteo Arango”, ubicado en calle Santa Martha #521, colonia Rancho Blanco, para obtener información detallada.