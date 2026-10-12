Impulsa DIF Municipal y Oficialía Mayor, el cuidado de la salud mental en el entorno laboral del Ayuntamiento

“Pedir ayuda no es síntoma de debilidad; es el primer paso para sanar”: Presidenta del DIF Capitalino, Estela Arriaga Márquez

Se capacitó a servidoras y servidores públicos para identificar factores de riesgo como estrés, cansancio emocional e irritabilidad

SLP.- Con el propósito de fortalecer el bienestar emocional de las y los trabajadores del Gobierno Municipal, el DIF de San Luis Capital y a solicitud de la Oficialía Mayor, llevó a cabo la conferencia “Cuida tu salud mental, en el entorno laboral”, dirigida al personal del Ayuntamiento.

La Presidenta del DIF Capitalino, Estela Arriaga Márquez, destacó que la salud mental es una prioridad de salud pública que debe atenderse de manera urgente que no debe minimizarse.

“Pedir ayuda no es síntoma de debilidad; es el primer paso para sanar. Queremos romper el estigma y que sepan que en este municipio no están solas ni solos. Bajo el liderazgo de nuestro Alcalde, el Mtro. Enrique Galindo Ceballos, tomamos la decisión de actuar con hechos y defender firmemente su derecho a una atención emocional digna, accesible y humana”, enfatizó.

Durante la jornada académica y formativa, las ponentes, integrantes del Centro Municipal de Salud Mental, explicaron que factores como el cansancio mental recurrente, la falta de herramientas ante el estrés diario, la dificultad para establecer límites sanos, la irritabilidad y el aislamiento, son focos rojos que afectan directamente la calidad de vida y el desempeño. Ante esta situación, se enfatizó la importancia de no autodiagnosticarse y recurrir oportunamente con profesionales de la salud.

Arriaga Márquez, también informó a los presentes, que el Centro Municipal de Salud Mental ofrece servicios completamente gratuitos de psicología (terapia individual, de pareja y grupal), así como atención en psiquiatría y neuropsicología para la población en general y personal del municipio, de lunes a viernes de 8:00 a 19:00 horas con previa cita.

Con estas acciones, el Ayuntamiento de San Luis Potosí refrenda su compromiso de promover entornos de trabajo saludables, humanos y con un enfoque de prevención que impacte positivamente en las familias de la capital.